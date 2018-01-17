要變天了！天氣轉濕涼 周五到周六降雨較明顯

2018-01-17 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天起將和前幾天穩定有陽光的天氣不太一樣了，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，受到鋒面雲系及偏北風的影響，今天北部和東半部的 雲量會明顯增加，有局部短暫陣雨。另外因為已經有一些南方的水氣和雲系已經北上了，南部和東南部的高雄、屏東及台東附近雲量也會變多。雲量增加則會讓白天的高溫略往下降，預計北部和東北部白天高溫僅20度左右，中南部約23到25度，雲量較多的地方還會再降。 明天起隨著南方水氣北上，全台灣都會轉成有雨的天氣。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

他提醒，今天出門要帶把傘或其他雨具，以免外出突然遇到的降雨會造成不便。另外也要記得添加保暖衣物，白天沒有那麼溫暖了，至於夜晚和清晨的溫度則不至於明顯下降，因為這波鋒面和東北季風不算強，而且雲量變多會造成輻射冷卻效應變弱，減緩夜晚降溫的速度。還沒有洗曬衣服的話，今天天氣轉變的程度還不算很明顯，勉強有機會，可以好好把握。

明天起隨著南方水氣北上，全台灣都會轉成有雨的天氣，賴忠瑋說，資料顯示這波水氣不算很多，但是有機會讓全台各地都有局部短暫陣雨，其中可能會有較多雨勢的地方仍然是北部和東北部，雖然水氣是從南方北上的，但是以地面風向來說，北部和東北部是迎風面，不穩定度較高，降雨的狀況也會相對較明顯。

賴忠瑋說，這波水氣的影響時間主要到周六，其中以周五到周六的水氣量較多，降雨也會比較明顯。周日則會有短暫空檔，不過周一起又將再有一波冷空氣南下，而且會伴隨水氣，將帶來較濕冷的天氣，在未來幾天也要多留意這波系統的變化，提早因應。

中央氣象局說，今天微弱鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。明天至周六天氣變得更不穩定，除了近地面持續吹拂著東北風外，中低層大氣也有從南方移入的水氣，這種暖空氣爬升於冷空氣之上的大氣配置容易造成較大範圍的降雨現象，在這幾天，北台灣幾乎整天陰雨，甚至有局部大雨的機率，其他各地也都可能有斷斷續續的降雨出現，外出活動記得攜帶雨具備用；北台灣天氣偏濕偏涼，高溫下降3至5度左右，其他地區高溫也稍降，各地低溫變化不大。

周日東北季風減弱，中低層水氣也減少，降雨緩和，剩下北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區恢復多雲到晴的天氣；溫度方面則有回暖趨勢。

下周一、下周二另一東北季風增強，北台灣高溫又會下降5度左右，其他地區高溫也略降，東半部及北部地區降雨機率將會提高，其他地區大致穩定。24日至26日為東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率較高，其他地區天氣較為穩定。