影／旅美50年的她每年冬天回台 用鏡頭記錄故鄉林園

2018-01-17 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



旅美50年徐慧姬，對故鄉高雄市林園念念不忘，近幾年每年回台「避冬」跟親人相聚，並學習繪畫、書法、攝影，一生從事教育工作，特別選在78歲生日，昨天（16日）捐贈「闔家讀書趣」馬賽克鑲嵌景觀藝術作品給林園圖書館，邀請大家一同走入書香世界。

林園圖書館主任李文娟表示，「闔家讀書趣」馬賽克鑲嵌景觀藝術作品，由徐慧姬老師捐贈、在地藝術家林宏澤設計、馬賽克鑲嵌藝術家李憶勳共同承製，作品意象是一隻公雞昂立書堆，母雞帶著小雞走進圖書館，作品底部設置休憩圓椅，童趣中鼓勵在地鄉親閱讀。

林園圖書館現也正展出「故鄉的呼喚—徐慧姬繪畫攝影個展」，徐慧姬出生於林園，台灣師範大學體育系畢業，長年旅居美國，原是知名舞蹈家，旅美時曾擔任公立學校老師，晚年心中念念不忘家鄉林園，每年回台避冬，除了在家畫畫，最常騎著單車四處探訪家鄉角落，用相機記錄林園。

此次在林園分館展出30幅繪畫作品、61件攝影作品，攝影作品都是這兩年來回台避冬時，走訪林園拍攝的家鄉事物；徐慧姬說，年輕時同學都叫她「飛機」，沒想到同學這樣叫，她一飛飛到美國，一待就是50年。

在徐慧姬的相機鏡頭下，記錄拍攝林園故事，包括有，中芸漁港系列、林園古厝系列，有些古厝也在這一年拆除，「現在去看都沒有」，她也記錄林園特殊景觀，各式各樣鐵皮屋。

徐慧姬說，很多人不知道林園出產洋蔥，她用相機記錄洋蔥田的種植，讓更多人了解林園洋蔥「洋蔥是從林園開始的」。

公視電視劇「一把青」拍攝場景「安樂樓」，也是攝影作品一部分，徐慧姬說，這個地方就在家附近「經常在那邊跑來跑去」，充滿兒時的回憶，她一一細數每張照片故事，與她有著深刻連結，如同「故鄉的呼喚」。