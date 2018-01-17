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吳德榮：明天降雨範圍大 雨勢較明顯

2018-01-17 06:28聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天有一波微弱鋒面通過、結構鬆散，各地因此有一些局部而零星的飄雨機率；由於雲量略增，阻礙了長、短波輻射，高溫略降、低溫回升。

他說，明天、周五南方雲系移入及東北季風影響，冷空氣雖不強，但各地雲多，日夜溫差縮小；降雨範圍大，雨也較明顯，轉為濕涼的天氣。周六雨帶漸北移，北台灣仍有雨，中南部逐漸好轉；周日東北風減弱、氣溫回升，北台灣亦有短暫空檔的機率。下周一至下周三另一股東北風影響，氣溫降、迎風面北部、東半部有局部雨。

中央氣象局說，今天微弱鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。明天至周六天氣變得更不穩定，除了近地面持續吹拂著東北風外，中低層大氣也有從南方移入的水氣，這種暖空氣爬升於冷空氣之上的大氣配置容易造成較大範圍的降雨現象，在這幾天，北台灣幾乎整天陰雨，甚至有局部大雨的機率，其他各地也都可能有斷斷續續的降雨出現，外出活動記得攜帶雨具備用；北台灣天氣偏濕偏涼，高溫下降3至5度左右，其他地區高溫也稍降，各地低溫變化不大。

周日東北季風減弱，中低層水氣也減少，降雨緩和，剩下北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區恢復多雲到晴的天氣；溫度方面則有回暖趨勢。

下周一、下周二另一東北季風增強，北台灣高溫又會下降5度左右，其他地區高溫也略降，東半部及北部地區降雨機率將會提高，其他地區大致穩定。24日至26日為東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率較高，其他地區天氣較為穩定。

明天至周六天氣變得更不穩定，除了近地面持續吹拂著東北風外，中低層大氣也有從南方移...
明天至周六天氣變得更不穩定，除了近地面持續吹拂著東北風外，中低層大氣也有從南方移入的水氣，這種暖空氣爬升於冷空氣之上的大氣配置容易造成較大範圍的降雨現象。聯合報系資料照
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