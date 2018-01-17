高鐵訂票又塞爆！ 訂票達人教你搶票訣竅

2018-01-17 01:11 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣高鐵昨天凌晨開賣春節車票，不料高鐵官網塞爆，開賣3分鐘飆賣2萬8000多張車票、20分鐘就有18萬3千多張票完成訂位，記者實測直到12時30分官網仍然連不上，App則顯示「購票系統忙碌中」，直到大約12時40分才能進入網站，但此時早鳥車票早已賣光，網友大呼「高鐵又當雞了」、「高鐵好久沒這麼塞」。高鐵則強調並非當機，主要是瞬間大量訂票，12時20分左右就已陸續恢復正常。

對於每次搶票都讓人崩潰，到底要如何順利快狠準購票？台灣鐵道暨國土規劃學會鄭羽哲理事教民眾四步驟的「達人訣竅」，時常搶不到票的民眾可以記下來未來備用。

1、事先查好車次，以輸入車次號碼取代用時間搜尋

2、車次前面加上「1」的加班車，通常較容易訂購

3、訂票時只要填入必要欄位即可（例如會員號碼、E-mail可以不填，減少系統寫入資料庫的負荷）

4、訂位成功後不用馬上付款，等到今天早上系統負荷較輕時再付款確認即可