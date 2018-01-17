春節搶票塞爆！ 高鐵官網3分鐘湧近3萬人

2018-01-17 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年春節共有六天假期，台灣高鐵今天（17日）凌晨開賣春節車票，不過凌晨12時才剛到高鐵官網就塞爆，旅客反應「高鐵訂票又當機了」，高鐵回應並非當機，主要是同時間太多人湧入造成壅塞，儘管高鐵訂票同時已可處理2萬2千人訂票，今天前3分鐘卻飆賣2萬8千多張較壅塞，記者實測直到12時30分官網仍連不上，App則顯示購票系統忙碌中。

台灣高鐵表示，為因應春節疏運旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。今日凌晨開放訂位後，高鐵公司亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率。

台灣高鐵表示，今年春節訂票同時提供旅客以網路訂位、超商購票、手機訂票、電話語音訂位4管道服務，總計最多可容納2萬2,000人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。

為服務旅客返鄉團圓及年節旅遊需求，高鐵自2月13日（二）至2月21日（三）規畫為期九天的春節疏運。旅客可自1月17日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2018年春節疏運期間，加開411班次列車（南下222班、北上189班），總計九天提供1,609班次列車的旅運服務；春節期間人潮眾多，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。