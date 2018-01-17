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黑心冷凍海鮮堆滿倉庫 過期近2年改標照賣

2018-01-17 00:09聯合報 記者劉星君曹馥年謝進盛修瑞瑩陳雨鑫／連線報

台南鐵皮屋內 查扣兩千多公斤

檢警單位接獲檢舉指台南市吳姓夫妻涉嫌將過期冷凍海鮮重新包裝銷售，流入台南七家外燴辦桌總舖師；檢警搜索查扣十項、兩千多公斤問題海鮮，估計至少一百公斤黑心食品已被民眾吃下肚。

吳姓夫妻等五人被依詐欺、違反食安法移送台南地檢署偵訊，檢察官訊後請回；台南市衛生局表示，依法最重可罰業者兩億元。

檢警搜索吳姓業者承租倉庫中，查獲過期鱈冰魚、沙蝦仁、熟凍龍蝦等冷凍食品約一千六百...
檢警搜索吳姓業者承租倉庫中，查獲過期鱈冰魚、沙蝦仁、熟凍龍蝦等冷凍食品約一千六百公斤。 圖／保七總隊
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內政部警政署保七總隊去年八月接獲檢舉，指台南市佳里區吳姓男子與陳姓妻子名下的「浚美商行」、「浚仁實業有限公司」涉嫌販售過期海鮮；警方蒐證半年後，本月十一日與台南市衛生局、衛福部食藥署人員持搜索票查緝。

專案小組搜索發現，吳在公司後方加蓋的鐵皮屋內，將逾期沙蝦仁原料解凍後重新包裝，製作新效期標籤黏貼在包裝盒，查扣過期沙蝦仁原料五十四箱；另在商行承租的兩處冷凍倉儲內，查獲冷凍蟹腳肉、比目魚、乳酪絲、水晶皮、小龍蝦等逾期產品，總重一千六百十四公斤。

檢警調查，多數海鮮有效期限到去年九月、十月，部分逾期半年到一年，熟凍龍蝦逾期一年八月；食藥署南區管理中心副主任張馨文表示，已全數查扣封存。

此外，檢警另於分裝場查獲「海蝦仁」等未標示有效日期問題產品五百八十八公斤，責付業者保管，將進一步了解是否逾期。

熟凍龍蝦過期20個月。 圖／食藥署提供
熟凍龍蝦過期20個月。 圖／食藥署提供
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過期鱈冰魚。 圖／食藥署提供
過期鱈冰魚。 圖／食藥署提供
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過期沙蝦仁解凍中。 圖／食藥署提供
過期沙蝦仁解凍中。 圖／食藥署提供
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至少百公斤 已被消費者吃下肚

據了解，吳姓夫妻經營兩家公司販售進口冷凍海鮮及台灣水產品十多年；他們供稱，倉儲管理不善導致冷凍海鮮逾期，所以將逾期食品解凍、分裝、改標後再賣給下游業者。檢警研判至少有一百公斤冷凍蟹腳肉等逾期海鮮被消費者吃下肚。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，海鮮雖然煮熟再冷凍，但冷凍期間仍可能遭到微生物汙染，加上過期時間超過一年，受汙染機率相當高，過期海鮮就算再度煮熟仍有食安風險，也會增加罹患急性腸胃炎情形。另外，業者在廚房處理過期海鮮時，也可能會把微生物汙染到其他新鮮食材。

食品安全衛生管理法規定，「食品或添加物逾有效日期」不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

食安食藥署

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