重症160人！流感發威 下周恐是高峰

安南醫院耳鼻喉科主任邱怡喬（右）帶隊義診，並呼籲民眾對於流感不要輕忽。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

Ｂ型流感發威。全台流感重症案例已達一百六十人、死亡十七人，其中重症有一百廿一人皆感染Ｂ型流感，人數持續攀升。衛福部疾管署預估流感高峰下周將至，民眾出入公共場所應勤洗手、戴口罩。

疾管署統計，國內上周類流感門診、急診就醫共十萬一千多人次，雖與前一周持平，近四周卻有卅七起流感群聚事件，六成八發生於校園。上周新增的四十一例流感重症、六例死亡病例，僅有八人接種流感疫苗，累計十七例死亡，其中有十四名死於Ｂ型流感。

疾管署副署長莊人祥指出，目前流感疫情持平，但上周寒流來襲，估計疫情還會波動，可能會在下周迎來高峰，但仍需視後續是否有冷氣團、寒流等，觀察民眾就醫情形。另外，今年農曆過年假期比往年晚，台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，也要留心春節前夕出現流感疫情高峰。

外電報導，北半球國家今年恐面臨史上最嚴重的流感大爆發，因流感Ａ型病毒H3N2突變。黃立民認為，從前我國社區流感病毒分布來看，H3N2病毒約占一至兩成，造成大流行的機率不高，但突變恐引發第二波疫情。

據世界衛生組織報告，近期北半球溫帶地區流感活動度增加，全球流行病毒型別以Ａ型H3N2、Ｂ型為主，大陸、香港、韓國、歐洲主要流行B型流感；美國、加拿大流行H3N2；加拿大近期Ｂ型流感有增加趨勢、日本則流行H1N1。

疾管署提醒，寒假或年節出國旅遊民眾，出入公共場所仍應勤洗手、戴口罩，或可接種公費流感疫苗，目前全台仍剩逾八萬劑。