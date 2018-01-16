健康你我他／頸動脈硬化 田園夢險誤病情

2018-01-16 23:55 聯合報 洪彩鑾／新竹縣



從醫院退休後，自恃臨床經驗豐富，有問題對症治療就好，不要浪費醫療資源，因此，17年來從未做過全套健檢。

3年前，為一圓田園夢，購地開墾種植無毒蔬果，因農家女出身不畏酷夏高溫，長袖長褲雨鞋全身包緊緊，加上請工人陪做時間長，向來低血壓的我，日正當中偶感頭脹血壓上升，休息後又恢復正常，故不以為意。

為了打造像花蓮六十石山美景，我種植上千棵金針花，假日常掛在斜坡上和咸豐草奮戰，右腳橫跨姿勢不良，出現下肢水腫和跛行，曾掛內科，抽血正常找不到異常原因。

同學見我跛行日益嚴重，屢勸我放棄農作，我始終放不下。但在她熱心陪伴下，到醫院骨科做相關X光檢查，脊椎、骨盆和膝關節並無異常，但問題依舊在。

上月去沙巴度假，海風吹來，上半身舒服，下肢卻異常冰冷難受，同行的心臟專科同學，堅持我返台馬上看心臟內科。

回台做了二種血管超音波檢查，發現右側頸動脈輕微硬化，下肢動脈循環不佳，靜脈血管明顯變大，才造成下肢冰冷和跛行。

既然右頸動脈硬化，朋友建議最好趁月底回診時，請問心臟科醫師能否做核振造影檢查，徹底找出問題。

務農身軀疲憊，陰錯陽差將心血管症狀合理化，險誤了病情。

我當機立斷放棄田園樂，每天乖乖量血壓吃藥，經常幫下肢按摩促進循環，希望亡羊補牢，重拾健康。