Ａ肝列幼兒常規疫苗 幫家長省2千元

2018-01-16 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



疾管署副署長莊人祥(右起)、署長周志浩、衛福部長陳時中、寶佳基金會董事長賴進祥、台大副院長江伯倫、疾管署組長楊靖慧出席Ａ肝疫苗捐贈儀式。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook

衛福部疾管署將Ａ肝疫苗列入幼兒常規疫苗，今年1月1日起，去年元旦以後出生，滿12個月以上的幼兒，皆可免費接種2劑，家長可省去2000元，疫苗保護力長達20年，每年約有20萬名新生兒受惠。

衛福部疾管署昨天舉辦Ａ肝疫苗捐贈儀式，由寶佳公益慈善基金會捐助，共400萬劑Ａ肝疫苗，提供全台200萬名新生兒免費接種，長達10年。衛福部長陳時中昨天表示，接種A肝疫苗第一劑後，可具9成免疫力；接種第二劑，保護力可達20年。

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥說，本次A肝疫苗捐贈計畫為期10年，花費16億元，共將捐贈400萬劑疫苗，希望藉由這項長期的疫苗捐助，守護下一代健康。

台灣兒科醫學會理事長、台大醫院副院長江伯倫也表示，隨著台灣上一代對A肝的抵抗力減弱，且國內、外旅遊交流頻繁，A肝問題可能出現流行，幼童如從小就具防護力，也能避免長大成人後，因感染A症狀較為嚴重。

疾管署副署長莊人祥表示，A型肝炎是感染A肝病毒造成的急性肝臟發炎，多數人雖於感染後會自然痊癒並產生抗體，但仍有極少數病例會發生猛爆型肝炎甚至死亡，致死率約千分之三。接種A肝疫苗產生抗體後，就可避免罹患A型肝炎並防止疫情。從今年免費接種上路，截至目前已有2000名幼兒接種。