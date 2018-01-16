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誤食自製醃魚？8旬翁染李斯特菌

2018-01-16 23:51聯合報 記者黃安琪／台北報導

衛福部疾管署自今年起將「李斯特菌症」列入第四類法定傳染病，昨天公布首起病例。一名85歲老翁疑似誤食自製醃魚，開始腹瀉、惡心、嘔吐且併發嚴重腦膜炎意識不清，經搶救後住院治療，經通報檢驗確診為李斯特菌症。

疾管署指出，國內過去曾於包裝即食肉品、生魚片等檢出李斯特菌，提醒民眾，飲食盡量熟食且加熱逾72度以上，才能殺死李斯特菌。

疾管署副署長莊人祥指出，85歲老翁曾有中風史，平時三餐以自家烹煮的熟食為主，但發病前曾吃過自製醃魚，可能感染源仍待釐清。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，李斯特菌較易感染的風險群為65歲以上者，其次為45歲到64歲，以及孕婦。

國內主要傳染途徑包括生食蔬果、海鮮或乳類及即時肉品等，感染後嚴重可能併發敗血症、菌血症及腦膜炎，死亡率20％至25％。

黃婉婷說，李斯特菌症目前無疫苗可預防，感染後的症狀與免疫力有關，免疫力佳的健康人較不易被感染或症狀輕微，但對年長者、免疫力低下、孕婦、胎兒及新生兒等，感染後可能引發侵襲性感染。

疾管署提醒，李斯特菌生長繁殖於溫度4度以下，平常熟食需加熱至72度以上才能殺死，處理生熟食應使用不同器具，避免交叉汙染，以及別食用冷藏超過保存期限的食物。

疫苗

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