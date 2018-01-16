親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

交大校長：台灣每天都在做小確幸 而且做過頭了

天龍國就愛這一味？ 藍綠挑選將 這行業CP值高

第七杯咖啡 感受家屬的謝意

2018-01-16 23:50聯合報 謝向堯／林口長庚醫院神經內科系腦功能暨癲癇科主治醫師

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
分享

我不愛喝咖啡。一來我覺得味道很苦，想不通怎麼會有人喜愛喝這種東西；二是我的胃不好，每次喝完必定胃酸逆流。在醫院裡遇到患者、家屬熱心送上咖啡，不好拂了面子，通常笑笑收下，稍後轉送給護理人員或其他同事。萬一推辭不掉，我總是回：「唉！人生已經夠辛苦了，我不要自討苦吃了。」結束話題。

甘苦滋味 畢生難忘

寫這故事之前，我共喝過六次咖啡。第一次是剛考上醫學系，參加迎新，到北港唯一的西餐廳聚餐。學長請吃牛排配咖啡，不能推辭；但我加了半罐糖，那是一種畢生難忘的詭異「甘苦味」。第四杯則是跟老婆大人初次拜見準岳父母，岳父請喝咖啡，不敢不喝。我也曾在便利商店買過便宜的罐裝咖啡，只因有人熱心提議這類咖啡應該可以改變我的偏見，但飲用後還是滿腹胃酸。

孫伯伯80餘歲，最早來看我是因為漸進式步態不穩，且曾被診斷小中風。他總耐心在診室外等候，不會倚老賣老吵著先看；也遵醫囑詳實記錄血壓，我最喜歡這樣的患者。

靈光一閃 喊比基尼

有次孫伯伯從美國探親回來，聊到要送我夏威夷名產。那天我看診有些累了，聽到這話精神一振，居然不假思索地喊出「比基尼！」坐在對面的護理師「噗」的一聲笑出來，孫伯伯也有點傻眼，接著露出和煦的笑容，我才發現自己太冒失了。

直至今日，我仍然不知當時為何會靈光一閃而喊那個答案？其實他那天的伴手禮是咖啡豆與堅果。

此後，他時常帶咖啡豆來送我，絕大多是嫁到美國的女兒寄給他的，有時候是其他國家的；偶爾他會直接買杯咖啡，說聲「醫師辛苦了！」

專注傾聽 思女之情

孫伯伯送的咖啡，我一次都沒喝過，但看診時一旦聽他扯到咖啡，我總是靜靜傾聽。護理師曾問我，既然不喝咖啡，怎麼能聽得那麼專注？我想我試圖捉摸的，應該是那一絲漂洋過海、來自他女兒的思念吧。

數年前孫伯伯告訴我，他因腹脹被檢查出膽結石，體積甚大無法用內視鏡處理，得動手術。他的表情沒有驚恐，我猜想應當不至危及生命。只是既然要劃開肚子，就算麻醉、疼痛控制再先進，也很難保持平常心吧！我問他「有告訴在美國的女兒嗎？」他想了想說「沒有，不希望她太牽掛」；而且台灣有其他親友可以陪伴。

喜怒哀愁 分享家人

我不能免俗地安慰他，這種小手術應該不必太過擔心。不過就算是小事，還是應該讓女兒知道。跟摯愛的人分享喜怒哀愁，是很珍貴的人生體驗。這是我接觸安寧緩和醫療的感慨。

後來孫伯伯的結石手術順利，回診時我初次見到他的女兒。她講話輕聲細語，氣質優雅，我依稀能聞到當年那包咖啡豆的香氣。

又隔了兩年，孫伯伯需要撐拐杖了，這畢竟是老化的洪流，無人能擋。

一杯咖啡，代表患者的感謝。 圖／謝向堯醫師提供
一杯咖啡，代表患者的感謝。 圖／謝向堯醫師提供
分享

暖意入口 苦澀依舊

這年冬天氣候異常。某天門診結束，診室外還站著一位氣質女子。她主動介紹自己是孫伯伯的女兒，和我曾有一面之緣。她說父親在兩周前睡夢中往生了，診斷是心肌梗塞，走得快、沒有急救。

「近90幾歲才離世，沒有苦難折磨，算是一種幸福吧！」我思索後對著女兒吐出這句話。

這杯咖啡，是來自家屬的謝意，也是孫伯伯送我的最後一杯咖啡。想起孫伯伯多年來容顏的轉變，我閉上眼慢慢喝了一口，一股暖意流到肚子裡。但是「無論甚麼咖啡，終究還是苦澀的啊！」熱騰騰的蒸氣，也把我的鼻子熏濕了。

這是我這輩子喝的第七杯咖啡。

咖啡患者護理師醫師

相關新聞

要變天了！天氣轉濕涼 周五到周六降雨較明顯

2018-01-17 08:00

拒絕咖啡的醫師 卻喝下病患女兒送來的這一杯

2018-01-16 22:39

雞排漲價惹怨 派克：真的不是因一例一休這鳥事

2018-01-17 10:20

春節搶票塞爆！ 高鐵官網3分鐘湧近3萬人

2018-01-17 00:41

蘇花高變蘇花改！美麗又危險的路 環保糾結10年

2018-01-17 09:02

影／旅美50年的她每年冬天回台 用鏡頭記錄故鄉林園

2018-01-17 07:25

不想過舒服日子 他們為宜蘭打造醫學中心等級醫療

2018-01-17 10:33

蘇花改第一階段通車 民眾憂「可怕大塞車的開始」

2018-01-17 10:15

女性常「嗯」不出來 尿道與膀胱炎更易來敲門

2018-01-17 10:14

嘉義縣唯一合法露營場地 大埔鄉湖濱公園免費熱門搶手

2018-01-17 09:57

刈包吉最後一年尾牙宴 他們發起群募盼助一臂之力

2018-01-17 09:29

蘇花改東澳隧道地質複雜 大坍方、湧水都遇到

2018-01-17 09:11

吳德榮：明天降雨範圍大 雨勢較明顯

2018-01-17 06:28

東北季風增強 周四起降雨到周六

2018-01-17 05:20

中南部空品變差 今明兩天高屏「紅害」

2018-01-17 05:18

高鐵訂票又塞爆！ 訂票達人教你搶票訣竅

2018-01-17 01:11

新增魔王關卡 下月汽車場考再變嚴

2018-01-17 00:09

重症160人！流感發威 下周恐是高峰

2018-01-17 00:09

黑心冷凍海鮮堆滿倉庫 過期近2年改標照賣

2018-01-17 00:09

健康你我他／頸動脈硬化 田園夢險誤病情

2018-01-16 23:55

Ａ肝列幼兒常規疫苗 幫家長省2千元

2018-01-16 23:52

誤食自製醃魚？8旬翁染李斯特菌

2018-01-16 23:51

量身治痛 花蓮慈院疼痛中心啟用

2018-01-16 23:40

【即時短評】好大喜功觀光局 管露營地虛晃一招

2018-01-16 23:03

人力不足、民代施壓 中央地方聯手放任非法露營地

2018-01-16 21:13

觀光局長喊目標「兩個千萬」 與部長說法不衝突

2018-01-16 20:40

違法露營區國土重傷害 學者批：有法不執行

2018-01-16 20:07

買年菜、禮盒到大潤發 5,500張機票送你去首爾

2018-01-16 20:01

顧及健保公平性 台僑多願持續繳費

2018-01-16 19:11

驚！「整排假牙」吞入喉 阿伯用餐吃到送急診

2018-01-16 18:18

方志友產後罩杯更升級 專家：正常現象

2018-01-16 17:51

包皮過長傳臭味 檢查竟是陰莖癌

2018-01-16 17:31

乳癌化療不必怕 女性照樣能生

2018-01-16 17:12

百公斤過期海鮮被消費者吃下肚 業者訊後請回

2018-01-16 17:02

台南查獲大量逾期食品 100公斤已吃下肚

2018-01-16 15:58

Ａ肝疫苗列幼兒常規疫苗 家長省2000元荷包

2018-01-16 15:57

影╱增魔王關卡！2月1日起汽車考照變難 14項變更總整理

2018-01-16 15:53

包皮過長有異味 八旬老翁罹患陰莖癌

2018-01-16 15:40

全台流感重症160人 疾管署：下周將進入流行高峰

2018-01-16 15:23
看更多

熱門文章

拒絕咖啡的醫師 卻喝下病患女兒送來的這一杯

2018-01-16 22:39

28歲男領55K好想買車！ 網勸：只會爽第一個月

2018-01-16 11:09

他嘆27K只能存1K好可悲 網轟：你的思想才可悲

2018-01-16 17:52

交往3個月男友下跪求婚 22歲的她拒絕：不願被養

2018-01-16 17:01

貓爺爺棄百隻病貓獲不起訴 竹縣府：處最高罰鍰重懲

2018-01-16 14:41

影╱增魔王關卡！2月1日起汽車考照變難 14項變更總整理

2018-01-16 15:53

約炮、家暴又傳私密照 女網友自訴遇渣男毀人生

2018-01-16 16:12

吳德榮：明天降雨範圍大 雨勢較明顯

2018-01-17 06:28

包皮過長有異味 八旬老翁罹患陰莖癌

2018-01-16 15:40

全球獨家！史努比光雕杯 麥當勞17日開賣

2018-01-16 13:14

讓孩子考前打電動結果成績慘 他被老婆罵「廢物」

2018-01-16 17:36

黑心冷凍海鮮堆滿倉庫 過期近2年改標照賣

2018-01-17 00:09

包皮過長傳臭味 檢查竟是陰莖癌

2018-01-16 17:31

台南查獲大量逾期食品 100公斤已吃下肚

2018-01-16 15:58

高鐵訂票又塞爆！ 訂票達人教你搶票訣竅

2018-01-17 01:11

春節搶票塞爆！ 高鐵官網3分鐘湧近3萬人

2018-01-17 00:41

挑戰星巴克！咖啡界的第一張「黑卡」來了

2018-01-16 22:05

婦求打針不成大鬧急診 醫怒：我們不是吃素的

2018-01-16 11:11

人力不足、民代施壓 中央地方聯手放任非法露營地

2018-01-16 21:13

還沒嫁就被要求披麻戴孝 網友紛大喊：快放生！

2018-01-16 17:34

要變天了！天氣轉濕涼 周五到周六降雨較明顯

2018-01-17 08:00

母干涉所有決定 24歲的她淚喊：請給我選擇的權利

2018-01-16 20:00

中華郵政去年獲利突破百億 年終最高4.4月

2018-01-16 14:33

修法後連續4個月加班54小時 勞部：可能發生

2018-01-16 22:54

今年首例！85歲翁疑吃了自製醃魚 染李斯特菌

2018-01-16 15:01

露營地「黑名單」公不公布 觀光局卻步？

2018-01-16 15:21

驚！「整排假牙」吞入喉 阿伯用餐吃到送急診

2018-01-16 18:18

全台流感重症160人 疾管署：下周將進入流行高峰

2018-01-16 15:23

【即時短評】好大喜功觀光局 管露營地虛晃一招

2018-01-16 23:03

重症160人！流感發威 下周恐是高峰

2018-01-17 00:09

量販店被勞部約「喝咖啡」 24小時營運天數恐減少

2018-01-16 12:23

今日星座運勢／天蠍 無懼面對新事物 運勢愈旺

2018-01-17 00:00

美國A流感突變疫情爆發 我專家擔心國內病毒也突變

2018-01-16 11:58

影／旅美50年的她每年冬天回台 用鏡頭記錄故鄉林園

2018-01-17 07:25

Roger Vivier春夏新品 搞定孫怡「邋遢」時尚

2018-01-16 17:46

豪華郵輪岸上大縮水救生艇接駁被罵翻 歌輪：深感抱歉

2018-01-16 17:52

推長照！交通部首推「養老險」今年第四季上路

2018-01-16 14:41

擴大限塑新制上路 「環保飲料袋」熱搜量飆升三倍

2018-01-16 13:15

想凍齡嗎？改掉6個生活小習慣 扔隱形眼鏡、寫日記

2018-01-16 12:46

露營區黑名單在哪？ 觀光局：處理不慎恐影響業者生計

2018-01-16 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top