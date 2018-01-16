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人力不足、民代施壓 中央地方聯手放任非法露營地

2018-01-16 21:13聯合報 記者侯俐安╱即時報導

全台1700多處露營區雖然涉及農委會、內政部、地方政府等各單位，交通部觀光局是否...
全台1700多處露營區雖然涉及農委會、內政部、地方政府等各單位，交通部觀光局是否訂定專法也仍在評估。記者曾增勳／攝影
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全台1700多處露營區雖然涉及農委會、內政部、地方政府等各單位，交通部觀光局是否訂定專法也仍在評估，不過學者專家認為，不論是否訂定露營區專法，現有法規早就可以取締違規使用土地等問題，露營區爭議不僅凸顯出全台山坡地違規、超限利用問題，中央及地方政府放著現有法規未落實取締，才是關鍵。

高雄餐旅大學副校長、觀光局前副局長劉喜臨表示，露營地的管理從設置、管理、輔導到活動其實都非常明確，雖然近來都在討論露營區沒有主管機關，但露營區只要依照土地相關容許規定，在合法場域設置幾乎都沒有問題，但大多數的非法露營區都是「違規使用土地」，這涉及主管機關為落實查核，地方政府也常以「人力不足」未落實取締，「只要不發生人命都相安無事」。

劉喜臨表示，露營地爭議更應檢討的是台灣土地使用管理及管理機關的查核。他指出，地方政府在稽查違規使用最大的問題還是人力不足，但若人力不足就應申請經費、加派人力，尤其涉及到消費者安全，不能總是拿人力不足來做說詞；此外，透過衛星影像、空拍機等也可掌握並管理土地利用，「人力不足不該是藉口」。

中研院退休研究員楊重信說，露營區大多位在土石較脆弱及不穩定的山坡地、森林區，違法設置恐會引發土石滑動，影響國土保育。他指出，根據區域計畫法，非都市土地違規行為，政府可對其開罰6到30萬元，限期未改正還能斷水斷電、強制拆除等，可是現在政府卻「有法不執行」，放任違法業者破壞山頭。

「但不能完全怪地方政府不執行」，楊重信說，依照農發條例，中央跟地方要組織聯合稽查小組，但雖然各地方名義上有稽查小組、卻沒固定人力，有的僅有一個承辦人。有時地方執法人員到現場還要面對對民意壓力、難以執法；若非辦不可，常見的做法是「先開罰六萬」，罰完後業者不痛不癢、繼續違規。

楊重信建議，非都市計畫區應該要比照國家公園，設置保育警察隊，才能讓公權力可以在第一線就對違規者直接開罰。

不過地球公民基金會執行長李根政直言，遍地非法露營區不僅凸顯政府追趕不上山坡地濫用問題，也將消費者置於險境。對於觀光局今僅公布85處合法公有露營地，是否公布「黑名單」仍遙遙無期，他表示，任何風險都應讓國人了解，尤其土石流潛勢區、對國土保安有嚴重疑慮等應優先公布並處置，其餘違規情節不一可再透過管制手段處理，政府部門不應「報喜不報憂」。

消基會董事長游開雄則痛批，主管機關長期漠視露營區不合格的嚴重情況，「消費者已經無從選擇！」他表示，是主管機關多頭馬車、政府長期漠視所造成。對於觀光局公布八十五處合法露營區，他表示，比例如此低，顯示主管機關完全放任不管，呼籲觀光局儘速盡力管理規範，並明確揭露名單才能讓消費者保護自身安全。

露營區

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