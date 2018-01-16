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陳水扁身心受創？朱學恒：放屁，明明活蹦亂跳

大樂透第107005期獎號

2018-01-16 21:17中央社 台北16日電

大樂透第107005期今晚開獎。中獎號碼為36、26、32、08、39、29，特別號23。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩大樂透

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