春節限定2,000元刮刮樂 頭獎2,000萬元

2018-01-16 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



全國民眾引頸期盼，一年一度新春限定發行的刮刮樂「2,000萬開運發財金」登場！台灣彩券公司今（16）日推出每張售價新台幣2,000元的「2,000萬開運發財金」，要讓民眾在新年初始之際，財運旺旺來，迎接豐收歡樂的金犬年。

新春限定的2,000萬開運發財金，頭獎2,000萬元高達三個，還有200個100萬元，總中獎率77.85%。當日還有三款同樣主打新春開運的應景刮刮樂同步上市，四款新品總獎金超過87億元、總獎項超過940萬個，百萬以上獎項共218個，就是要讓民眾刮到手軟、笑到闔不攏嘴。

台灣彩券公司總經理蔡國基（左二）宣告新春限定刮刮樂「2,000萬開運發財金」開賣，中獎率高達77.85%，共有三個頭獎2,000萬元。台彩公司／提供 分享 facebook

台彩公司新任總經理蔡國基初次現身記者會，一身喜氣宣告年度重量級、新春限定的刮刮樂2,000萬開運發財金上市。蔡國基表示，每逢農曆春節，台彩公司皆會發行限量的高面額、高頭獎、高中獎率刮刮樂，希望讓民眾搏個開春好兆頭，其中最熱銷的就是2,000元面額的刮刮樂，每年一上市都會吸引彩迷搶購。

2,000萬開運發財金共有三個頭獎2,000萬、200個二獎100萬、以及3,200個三獎10萬元，中獎率高達77.85%。

台彩公司也首發新款結合十二生肖的春節主題遊戲「十二生肖賀新春」同步上市，共有五個頭獎500萬元，總獎金超過13億元，總中獎率41.01%，每個生肖都吉祥，人人都有財星高照的機會。

為提供消費者多樣選擇，「刮刮金樂透」及玩法簡單的「骰子樂」同日上市，刮刮金樂透採用樂透開獎對獎號的概念，營造彷彿在觀看開獎機搖出獎號的緊張氣氛，每張刮刮樂上印有不同的「金樂透號碼」。

消費者可選擇喜歡的號碼，享受自己開獎的樂趣，每張售價200元，共有10個頭獎200萬元；骰子樂則為「比大小」玩法，以可愛討喜的骰子為主視覺，頭獎50萬元共七個 ，總獎項超過230萬個。

蔡國基表示，今年已發行兩次共九款刮刮樂新品，累積總獎金超過145億元，獎項超過2,400萬個，百萬以上獎項共有335個，裡面更包含六個1,000萬元（含）以上大獎，每款刮刮樂各具趣味及驚喜，適合各種歡聚場合一起刮一起樂，開運旺財兼做公益，利人又旺己。