觀光局長喊目標「兩個千萬」 與部長說法不衝突

2018-01-16 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



二○一八年台灣觀光年曆記者會，喔熊組長來助陣。圖／觀光局提供 分享 facebook

觀光局發布二○一八年的台灣觀光年曆，精挑細選國際與全國級共九十五個活動，觀光局長周永暉說，今年目標是外國旅客一千萬、國民旅遊增加一千萬人次「兩個千萬一起努力」。

日前交通部長賀陳旦說來台觀光客人數只應是參考，觀光真正基礎在旅遊的滿意度及品質，如今觀光局喊出「兩個千萬」目標，周永暉說與部長的原則不衝突，他們不是以追求千萬人為最重要指標，是讓公部門規畫時有量體參考。現在國旅一年有近一點八億人次，希望增加一千萬人次，實際也無法計算如此精準，是讓各單位去累積這樣的能量。

觀光局二○一三年首度推出「台灣觀光年曆」活動資訊平台，平台有中英日韓四種語言，提供每周、每月台灣從北到南、從西到東、甚至離島的精彩旅程，如同有一個最內行的資深導遊，為遊客提示時間、地點、活動主題等。周永暉表示，觀光局每兩年滾動檢討遴選，笑說本來想「湊」一百個吉數，但遭嚴格的審議委員拒絕。

記者會上，周永暉特別介紹今年晉升國際級的八個活動，包括客家桐花祭、臺灣自行車節、鷹揚八卦—bike訪春天、故宮亞洲藝術節等，喔熊組長也來助拳。新年曆納入海灣旅遊年的特色，與海洋資源有關的國際級、全國級活動各十項。另有「二○一八年限定版」的如世界最美麗海灣嘉年華、臺中世界花卉博覽會及亞洲賞鳥博覽會暨二○一八台灣國際賞鳥馬拉松。

周永暉表示，新的國旅行銷要考慮外溢效果，以阿里山風景管理處為例，活動不能僅止於山上，可以鐵道結合在嘉義市車站、市內辦活動。