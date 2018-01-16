弘揚中華文化 博林文創啟動數位實驗計畫
博林文創2014年推出「HelloKongzi全球文化巡展」讓全球認識孔子，今年要啟動肆庫中華文化數位實驗基地計畫，以數位藝術的方式轉譯中華傳統文化，傳播世界各地。
博林文創為弘揚中華文化，今天舉辦記者會，宣布博林文創台灣分公司成立，以及肆庫中華文化數位實驗基地計畫正式啟動。
博林文創2014年把孔子改以公仔造型呈現，打造成中華文化的形象IP，並以「HelloKongzi全球文化巡展」的形式，將仁義禮智信等中華文化核心價值觀傳播全球，從深圳啟程，首站在台灣展出，接續在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德、美國紐約、洛杉磯、加拿大渥太華、蒙特婁、德國柏林等十幾個城市地標，透過展覽讓全球認識中華文化。
今年博林文創將啟動肆庫中華文化數位實驗基地計畫，深圳博林集團董事長林友武表示，計畫將聚攏海內外藝術人才資源，將中華文化推向世界舞台，記者會上也播放全球首度曝光的中華文化多媒體作品「道‧萬象」精華片段。
片中以傳統思想「道」為核心概念，打造沉浸式多媒體空間，表現天地萬物與人合為一氣，以及生命復始的抽象體悟。
博林文創期許未來能帶動文創產業發展，把中華文化推向世界舞台。
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