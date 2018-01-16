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弘揚中華文化 博林文創啟動數位實驗計畫

2018-01-16 21:05中央社 台北16日電

深圳博林文創公司16日在台北正式宣布成立台灣分公司並啟動肆庫中華文化數字實驗基地...
深圳博林文創公司16日在台北正式宣布成立台灣分公司並啟動肆庫中華文化數字實驗基地計畫，由深圳博林集團董事長林友武（右4）、深圳博林文創公司台灣分公司執行長黃維韶（左）等人共同完成啟動儀式。 中央社
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博林文創2014年推出「HelloKongzi全球文化巡展」讓全球認識孔子，今年要啟動肆庫中華文化數位實驗基地計畫，以數位藝術的方式轉譯中華傳統文化，傳播世界各地。

博林文創為弘揚中華文化，今天舉辦記者會，宣布博林文創台灣分公司成立，以及肆庫中華文化數位實驗基地計畫正式啟動。

博林文創2014年把孔子改以公仔造型呈現，打造成中華文化的形象IP，並以「HelloKongzi全球文化巡展」的形式，將仁義禮智信等中華文化核心價值觀傳播全球，從深圳啟程，首站在台灣展出，接續在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德、美國紐約、洛杉磯、加拿大渥太華、蒙特婁、德國柏林等十幾個城市地標，透過展覽讓全球認識中華文化。

今年博林文創將啟動肆庫中華文化數位實驗基地計畫，深圳博林集團董事長林友武表示，計畫將聚攏海內外藝術人才資源，將中華文化推向世界舞台，記者會上也播放全球首度曝光的中華文化多媒體作品「道‧萬象」精華片段。

片中以傳統思想「道」為核心概念，打造沉浸式多媒體空間，表現天地萬物與人合為一氣，以及生命復始的抽象體悟。

博林文創期許未來能帶動文創產業發展，把中華文化推向世界舞台。

文創產業深圳傳統文化

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