違法露營區國土重傷害 學者批：有法不執行

2018-01-16 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



非法露營傷國土，觀光局將陸續公布合法、非法業者。聯合報系資料照 分享 facebook

違法露營區重傷國土，中央截至目前為止，卻只公布合法的露營區，對於非法露營區仍還未公布。中研院退休研究員楊重信表示，違法露營區對於國土保安有重大傷害，政府一定要盡快公布，並根據現行區域計畫法，對業者進行開罰等作為。

楊重信說，露營區大多位在山坡地、森林區，這些地區土質較脆弱、不穩定，如果違法設置，恐會引發土石滑動，影響國土保育。

楊重信表示，根據區域計畫法，非都市土地一但有違規行為，政府不只可以對其開罰六到卅萬元，還能限期改正，不改正就斷水斷電、強制拆除等，可是現在政府卻有法不執行，放任違法業者破壞山頭。

楊重信觀察，現在地方政府不去執行，但是也不能單怪他們。他說，中央跟地方沒有管理體系，依照農發條例，中央跟地方要組織聯合稽查小組，可是雖然各地方名義上有稽查小組，卻沒有固定人力，有的僅有一個承辦人。

他也提到，即使地方政府執法人員到了現場，也有面對對民意壓力，無法執法的情形。有的非辦不可，頂多就先開罰六萬，罰完就結束不管，讓違規繼續違規，是現在常見的情形。他建議，非都市計畫區應該要比照國家公園，設置保育警察隊，讓公權力可以在第一線就對違規者直接開罰。

地球公民基金會專員吳其融表示，觀光局首波公布合法的業者，可能是想要引導民眾去合法的露營區，不過，民眾對於政府的資訊通常接受比較不容易，所以，如果不趕快前往違規的露營區針對違規行為進行裁處，民眾還是很有可能會住到違規的露營區。