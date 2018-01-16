寒士尾牙經費缺5成 詹雅雯籲捐款傳遞人間溫暖

2018-01-16 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台語歌后詹雅雯今天出席創世基金會記者會，與安養院民及家屬分享「刈包」，象徵吃掉過去一年的陰霾，祈求來年事事如意。報系資料照 分享 facebook

農曆年前，家戶充滿團聚的喜樂氣氛，林家的餐桌卻獨有一張空椅，以及等不到返家團圓的阿源。5年前阿源與大哥相約，卻突然失聯，大哥不放棄找遍全台北市的醫療院所，最後找到阿源時，他已成為植物人，目前安置在創世安養院。創世基金會表示，團圓對街友及獨居老人來說，是一直以來的期待。但今年寒士尾牙經費告急，期待各界愛心人士捐款，陪伴弱勢民眾過新年。

創世基金會每年透過募款舉辦寒士尾牙，讓弱勢民眾能飽餐一頓，分享年節喜悅。今年創世、華山、人安基金會策略聯盟，將於2月4日在全台16處舉辦「植物人雙軌服務暨第28屆寒士吃飽30」，邀請近4萬人一同圍爐團圓過新年。不過創世公關社資部副主任游麗真著急地表示，距活動已剩倒數18天，雖然已獲富邦集團等各界善心幫忙，但目前經費還差了5成，恐怕很難舉辦圍爐。

為呼籲民眾踴躍捐款，台語歌后詹雅雯今天出席創世基金會記者會，化身總鋪師，挽起衣袖，與安養院民及家屬分享「刈包」，象徵吃掉過去一年的陰霾，祈求來年事事如意。她也分享自己去年跟著護理師深入植物人家中，協助原床泡澡，對於創世的在地服務表示感動。

對於目前款項仍有4千萬差額，詹雅雯表示「一善破千災」，希望更多人透過尾牙宴，用食物來傳遞人與人之間的溫度。她也當場宣布，將捐贈部分年初四的演唱會票券，讓創世及其他社福團體服務的對象，有機會在小巨蛋一起過年。希望有更多像阿源兄弟一樣的弱勢朋友，能在年前享受一頓團圓飯，富足他們的心靈。