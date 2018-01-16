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癌童小宇嚮往成魔術師 學生鼓勵助圓夢

2018-01-16 19:12中央社 新北16日電

罹癌病童小宇愛上了魔術，小小身軀燃燒著嚮往當個魔術師的熱情，在魔術師「阿夾」等人協助下，小宇今天在新莊國小粉墨登場，現場200多名學生熱烈掌聲鼓勵，小宇成功圓夢。

新莊國小4樓多功能教室下午來了許多喜願協會志工，努力的布置舞台，他們不熟練的動作意外扯下好不容易才貼上的閃亮飾條，但志工仍持續修復並裝點。

一旁的小宇則穿上黑亮皮鞋及西裝，儼然已有魔術師的架勢，魔術師「阿夾」仔細與小宇復習著一些手法及舞台動作，小宇媽媽跟前跟後，似乎比主角還要緊張。

小宇媽媽說，他是哥哥，家中還有個弟弟，現在還在做化療，小時候喜歡魔術，住院時還拿平版電腦看YouTube學魔術，學會了就要表演給她看，她是小宇的第一個觀眾。

場外也來了許多小朋友等著進場，喧鬧的聲音催促著志工加緊布置及走位，「阿夾」不斷提醒著小宇一些表演的手勢及致意的動作。

魔術師「阿夾」笑說，和小宇一起玩魔術蠻有趣的，也為他設計了一些魔術，但因練習的時間短，雖然小宇的手法不是很到位，但今天主要是讓他站上舞台，來圓小宇做一個魔術師的夢。

小宇似乎享受著舞台燈光的魅力，一點都看不出有怯場的模樣，他對中央社記者說，他從學會第一個魔術後就喜歡上魔術，他對上台表演一點也不緊張。但被問到最緊張的是誰，小宇說：「我也不知道，可能是阿夾吧」。

小宇說，他不怕治療，打化療針時雖一陣子都吃不下去，但沒有很痛，媽媽也都說他很棒。

畢竟是小孩子，他說，住院時都沒有去學校，他想念同學，同學也都會寫卡片給他，他都是在家練習魔術，找不到人時，就找爸爸媽媽或姑姑當他的觀眾。

小宇爸爸看著舞台上彩排時表示，小宇生病時一直找不到病因，甚至長達兩個月都不吃飯，「真的是一粒米都吃不下去，但他卻都沒有餓的感覺」。

爸爸也心疼9歲的小宇，身材比同年齡的小朋友瘦小，甚至比弟弟還矮一個頭，體重也僅有16公斤。

小宇爸爸回憶，只記得小宇曾昏倒過好幾次，經送急診並進行電腦斷層才發現身體長了惡性腫瘤，他夫妻兩人該哭也都哭過了，但還是要面對，反而是小宇一直很樂觀，幾乎沒有因生病而落淚。

觀眾進場時，在舞台一角的小宇不斷對同學揮手，希望能得到一些回應，等到登台時，小宇順利完成了一連串的動作，也贏得了熱烈掌聲，他更自信的邀同學上台玩起互動的魔術手法，此時的小宇「圓夢了」，更成為在場同學們的偶像。

魔術師腫瘤

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