顧及健保公平性 台僑多願持續繳費

2018-01-16 19:11 中央社 海外連線16日專電



為了健保公平性，健保署研議廢止停保制度，長居海外的民眾未來將固定繳交保費，才能使用國家醫療資源。海外僑胞多認為不該有投機心態，但為維繫健保資格必須兩地繳費。聯合報系資料照／記者黃安琪攝影 分享 facebook

為了健保公平性，健保署研議廢止停保制度，長居海外的民眾未來將固定繳交保費，才能使用國家醫療資源。海外僑胞多認為不該有投機心態，但為維繫健保資格必須兩地繳費。

現行健保法規定，受保者出國超過6個月以上，回國後復保需3個月才可停保，但有居住國外的民眾，欠費仍回國享用資源。為兼顧公平性，健保署研議修改健保法，廢止實施23年的停保制度，未來無論出國多久，保費都不能中斷。

民眾居住海外各有不同的情況，有已取得他國國籍或未有他國國籍的長期定居者、公司外派或外國公司工作者、留學生或實習生、長期旅遊者等，在海外時間與繳稅狀況各不相同，面臨的醫療保險需求也不一樣。

台灣土地銀行駐紐約負責人陳昭輔表示，未來實施新制後，一般民營企業派外人員為家庭醫療照顧，面臨兩邊繳交保費情況，開銷勢必增加，但顧及維繫台灣健保資格與醫療權益，似乎沒有其他選擇。

歐洲台灣商會聯合總會名譽總會長沈為霈表示，新制已引發旅歐台商討論，多數人認為，大部分旅外台僑都是長年繳交健保費，沒有投機心態，而對於那些不繳保費，只是回台臨時繳交幾個月，便享用健保資源，離開台灣就停保的投機者，政府應討論出一套有效且公平的法律規範來處理。

留學生或海外實習生可能受新制影響較大，如兩地皆保，必須繳交兩項費用。不過許多國家醫療成本高昂，在當地保險也未必能全面涵蓋疾病的風險。

哥倫比亞大學台灣同學會會長莊瑗說，新法涉及不在台時續繳保費，對留學生不利，畢竟留學在外大都用不到台灣健保福利，學成後在美定居發展或返台，更難事前決定，無法辦理停保，容易產生困擾。

不過，她也提及，美國健保費用高昂，考量台灣健保制度優異性，一旦政府決定後，會透過留學生社團資訊平台，鼓勵留學生續繳保費，長期而言應較划算。

2014年赴日本就讀東京大學碩士班的李金縈說，來日本後也一直持續繳台灣的健保費，未曾中斷，贊成制度修正。

她說，過去曾和來自台灣的留學生聊過，大家都覺得台灣醫療很好，但前陣子健保財務狀況岌岌可危，聊一聊才發現原來大家都有持續繳健保費。考量健保財務狀況，基於健保不能倒的立場，不希望有人使用健保卻不付費。

許多台僑定居的美國醫療成本居高不下，看診費用昂貴，被評為窮人沒有生病的權利。在美國看病從檢驗、診療到藥品，動則數百、數千美元，甚至過萬美元。醫療保險依等級每月也需數百美元，遠較台灣高昂。

大洛杉磯台灣會館董事長林榮松是麻醉科醫師，他表示，跟美國的醫療保險相比，台灣的全民健保確實太價廉物美了，台僑若經濟許可就不要斤斤計較。

他說，台僑繳健保費也是對故鄉和出生地的回饋，這是值得的，何況費率這麼實惠。美國的醫療保險最低門檻還是比台灣健保貴很多，台灣有這麼好的全民健保應該要好好維護。