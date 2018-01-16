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露營區黑名單在哪？ 觀光局：處理不慎恐影響業者生計

2018-01-16 12:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

觀光局設置露營專區網頁正式上線，有84家經中央部會及地方政府盤點的合格露營場。未來是否會公布「黑名單」？觀光局說，若目的事業主管機關願提供非法或違法露營地資料，確認正確性，他們也會逐步上網。至於介面操作問題，未來也會改成較人性化、易於查詢的網頁。

觀光局長周永暉(左)表示觀光局設置的露營專區網頁公布安全、安心的露營地，未來會逐...
觀光局長周永暉(左)表示觀光局設置的露營專區網頁公布安全、安心的露營地，未來會逐步更新。記者雷光涵／攝影
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觀光局設置的露營專區網頁首波提供營建署、林務局、退輔會、教育部、觀光局及地方政府等機關盤點的公有露營場資料提供民眾參考，期能逐步完備國內露營活動相關資訊。觀光局長周永暉今天表示，公布的露營區皆符合安全、安心、友善的要件。尤其呼籲學校，對學生露營地的選擇更該重視安全性。

這波合格名單有公有露營場、觀光遊樂業附設露營場及全國教育類童軍營地資料，比例大約只占全台露營地不到5%，周永暉表示，第一波是各單位篩選出來，整理好以後會再逐步公布。至於何時公布在山坡地、違害水土保持的露營地黑名單，他說，要經過審議委員機制，確認複雜性高、有安全疑慮的露營地，會要求或請求相關單位後續公布。

觀光局指出，公布非法或違法露營地必須特別謹慎，若處理不慎可能影響業者生計，各單位若提供資料，觀光局會要求再三確認其非法、違法性才公布。

至於有民眾反應網頁直接上傳各單位的PDF檔查詢困難，觀光局說，他們是第一步是要讓大家知道有這樣的平台，後續會跟網管討論，改成較人性化的網頁。

觀光局設置的露營專區網頁。圖／擷自觀光局網站
觀光局設置的露營專區網頁。圖／擷自觀光局網站
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露營區周永暉黑名單

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