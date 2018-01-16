明鋒面雲系通過 周四起全台降雨機率高

2018-01-16 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



民眾外出注意保暖。 中央社 分享 facebook 天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，今天的天氣和昨天很像，晴朗穩定，但是日夜溫差仍然很大，早出晚歸還是要多添加保暖衣物，雖然常說入夜後的降溫速度很快，但是實際上在傍晚左右就會出現令人覺得冷的溫度了，無論是騎乘機車或搭乘大眾運輸工具，都要記得戴口罩，一方面保護自己不被傳染感冒，另一方面也可以為口鼻保暖。

他說，建議把握今天的穩定天氣，明天開始將有一波鋒面雲系通過台灣，周四起台灣附近水氣明顯增加，全台灣的降雨機率都要明顯提高。

賴忠瑋表示，即將於明天通過台灣的鋒面，不算很強，也就是說水氣沒有很多，冷暖空氣對峙形成的溫度落差也沒有很大，尤其位置又偏北，因此對台灣的影響沒有很大，主要是北部和東北部雲量將略為變多。不過要特別注意的是，鋒面通過後，周四將起南風，從南方帶來不少水氣，所以全台灣的雲量都會變多，也都會有降雨的機會。不過目前看起來，仍然是以中部大約台中、彰化以北，至東半部的降雨機率較高，容易有陣雨，中南部地區則可能會有局部零星短暫雨。主要容易下雨的時間則是在周四起到周六，周日開始水氣量就會逐漸減少了。

一位以舉牌打零工的民眾，索性將大型看板高舉在頭頂遮雨。 本報資料照／侯永全攝影 分享 facebook

這個禮拜也要留意溫度變化，賴忠瑋表示，今天日夜溫差大，明晚鋒面通過，東北風略為增強可能會帶來冷空氣，不過雲量變多導致輻射冷卻效應減弱，一正一負抵消之下，溫度不見得會有太大的降幅。倒是周四雲量明顯變多、又會下雨的情況下，會造成白天溫度下降，沒有那麼溫暖了，夜晚溫度和過去幾天比較起來，則可能會略為上升，日夜溫差變得沒有那麼大，不過因為潮濕的關係，舒適度反而沒那麼高。明天開始的未來幾天，出門記得攜帶雨具。

中央氣象局說，今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。明天微弱鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。周四至周六東北季風及南方雲系北移影響，北部及東北部天氣較涼，東半部及北部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。周日、下周一東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。