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把握今天好天氣 吳德榮：明微弱鋒面通過 各地零星降雨

2018-01-16 06:46聯合報 記者雷光涵╱即時報導

圖為嘉義12日清晨日出情形。 中央社
圖為嘉義12日清晨日出情形。 中央社
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天持續回暖，白天晴朗舒適，北台灣高溫可升至25度左右，中南部則升至25至26度；日夜溫差仍很大。

他說，明天有一波微弱鋒面通過、結構鬆散，各地因此有一些局部零星降雨的機率。

周四至周六南方雲系移入及東北季風影響，冷空氣不強，各地因雲多白天高溫下降，早晚無輻射冷卻、低溫反而略上升，日夜溫差縮小；降雨範圍大，雨也較明顯，為整天濕涼的天氣。吳德榮表示，周日水氣北移、東北風減弱，中南部好轉、氣溫回升，北台灣亦有短暫空檔的機率。下周一、下周二另一股東北風影響，氣溫降、迎風面有局部雨。

中央氣象局說，今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。明天會有一波東北季風報到，帶來一些涼空氣，一直影響到周六，這段期間北台灣天氣偏濕偏涼，高溫下降3至5度左右，其他地區高溫也稍降，各地低溫變化不大。

中央氣象局表示，白天明顯回暖，全台高溫都可達20度以上，各地陽光露臉、天氣穩定，...
中央氣象局表示，白天明顯回暖，全台高溫都可達20度以上，各地陽光露臉、天氣穩定，不少民眾上午趁著好天氣帶家人到公園遊玩。 中央社
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降雨方面，明天微弱鋒面通過，隨後東北季風增強，迎風面的北部及東半部降雨機率明顯提高，中南部地區也可能有零星降雨。

氣象局說，周四至周六，天氣變得更不穩定，除了近地面持續吹拂著東北風以外，中低層大氣也有從南方移入的水氣，這種暖空氣爬升於冷空氣之上的大氣配置容易造成較大範圍的降雨現象，在這幾天，北台灣幾乎整天陰雨，其他各地也都可能有斷斷續續的降雨出現。

周日及下周一東北季風減弱，中低層水氣也減少，降雨緩和，剩下北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區恢復多雲到晴的天氣；溫度方面則有回暖趨勢。氣象局說，下周二之後將又有另一波冷空氣影響，使得氣溫下降，迎風面降雨機率提高，這波冷空氣的強度及確切的影響時間仍有一些變數，持續留意氣象局發布的最新氣象資訊。

今天白天各地天氣。圖／翻攝自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／翻攝自氣象局網站
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