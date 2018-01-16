好空氣沒了 中南部空氣變糟

2018-01-16 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中南部空氣變糟，環保署提醒，民眾外出留意。本報資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 中南部空氣品質變糟。環保署指出，中部、雲嘉南、高屏、金門今天的空氣品質為橘色提醒，明天受風力減弱影響，高屏會是紅色警示，民眾要特別注意。

環保署表示，明天東北季風增強，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲，北部、竹苗及宜蘭空品區為黃色「普通」等級，但中南部受擴散不良影響，高屏空品區為「紅色警示」；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」。

環保署表示，後天東北季風及南方雲系北移，全台各地有局部短暫雨，高屏地區空氣品質從紅害降為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品為「良好」等級。

雲嘉南高屏空氣又淪陷 17測站拉警報

【中央社／台北16日電】連日好空氣又將變糟，根據環保署空氣品質監測網顯示，今天雲嘉南及高屏地區一早就有17測站空氣品質指標（AQI）分別達到橘色及紅色等級，提醒民眾注意。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天上午9時更新資訊，雲嘉南及高屏地區共有17測站空氣品質不佳，其中5測站包含安南、台南、前金、復興及前鎮達到對所有族群不健康的紅色等級，12測站達到對敏感族群不健康的橘色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，由於雲嘉南、高屏地區已有1/3以上測站達二級預警，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況(備轉容量率5.13%)，預擬今日自主降載減排。