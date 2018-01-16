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把握好天氣 明起變天轉濕涼

2018-01-16 05:04聯合報 記者董俞佳╱即時報導

把握好天氣，明起變天轉濕涼。圖／本報資料照片
把握好天氣，明起變天轉濕涼。圖／本報資料照片
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把握今天的好天氣，明天下午各地會轉為濕涼的天氣型態。

中央氣象局指出，明起東北季風增強，北台灣會有短暫雨，周四起有南風雲系帶來水汽，屆時中南部也會有雨。預計周四到周六全台都有短暫雨，是濕涼的天氣。

氣象局預測，周四起南風雲系帶來水汽，加上東北季風影響，周五、六全台有短暫雨，感受偏濕涼，西半部高溫約20、21度左右，低溫14到16度。預計下周日水汽減少，中南部轉為多雲到晴，其他地區仍有局部短暫雨。

氣象局低溫

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