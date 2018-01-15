台鐵票價凍漲 監察院要交通部再想想

2018-01-15 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



監察院認為，交通部對台鐵凍漲、吸收法優票差有必要妥慎研議。圖為台北車站台鐵剪票口。 記者雷光涵／攝影 分享 facebook

台鐵長期人力不足及斷層嚴重，監察院為此調查台鐵經營有無違失。日前報告出爐，點出台鐵「巧婦難為無米之炊」，票價廿二年未調整，認為交通部退回台鐵票價調漲計畫，能否合理反映營運及維護成本，確保行車安全及營運永續發展，有妥慎研議必要。交通部昨回應說，尚未收到完整報告，將再與台鐵深入研究。

該報告指台鐵從民國六十六年有統計至去年六月底止，自行吸收法定優惠票差額達一六八點二億餘元，導致短期債務高，財務負擔沉重。國發會推估我國今年會邁入高齡社會，一一五將成超高齡社會，台鐵法優票負擔恐將更沉重。

監院調查說，交通部一○五年十一月行文衛福部編列法優票預算，衛福部建議仍維持交通票價補貼作法，同年十二月客運公會在與行政院長的座談提案，前院長林全回以「國家制度來看，目前能做就是盡量在票價上反映成本。」報告還說，台鐵營運成本持續增加，以台北─板橋為例，台鐵區間車九分鐘、只收十五元，捷運要十二分鐘、收廿五元，顯見台鐵長年未因應實務調整票價、反映成本，採自行吸收作法，已直接造成財務負擔。

報告還說，台鐵未落實資訊化、自動化及改善工作流程來減少人力需求，未強化號誌及軌道養護能量，致員工長期超時加班、調度不易、人力與技術斷層等，已危及鐵路安全，難辭其咎。台鐵表示，委外的非核心業務安全標準與局內標準一致，但台鐵會思考如何將核心業務的技術傳承保留下來。