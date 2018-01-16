氣候異常 種蓮霧面積10年減三分之一

受到氣候異常影響，蓮霧已連續兩年產量銳減，今年整體戰力恢復，但是農民說，冬天還沒有過，「大家都還在作戰中」。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

近年氣候異常，「水果之王」蓮霧種植面積銳減，十年前全台有五千八百公頃，到去年底只剩三千八百公頃，許多農民黯然退場，面臨有史以來最嚴峻考驗。如何挺過今年冬天，農民正全面備戰。

除蓮霧外，今夏香蕉因天氣太熱、產量大增而價跌，一樣也是氣候受害者；蜜棗連日來則飽受寒害之苦。

根據農政單位統計，最高峰時，全台種植蓮霧面積八千多公頃，屏東縣占了八成五；即使十年前，全台面積也還有五千八百多公頃。莫拉克颱風後氣候驟變，迄去年底止，全台種植面積只剩三千八百公頃左右，屏東縮減至二千八百公頃，還不到全盛時期一半。

屏東果農王瑞雄種的黑金剛蓮霧，曾在台北果菜市場創下一公斤三千七百元天價，成為過年最高檔送禮水果，有公司董事長為搶買送人，直接到農場等貨；但他苦笑說，「這美好的年代已經過去了！」

王瑞雄說，細皮嫩肉的蓮霧除了重技術，天候更是一大因素，近幾年氣候驟變，先遇上霸王級寒流，當時屏東出現罕見五度低溫，蓮霧幾乎全軍覆沒；第二年秋冬又遇上連續三個颱風，很多果農直接被打趴。

前兩天的半夜屏東出現接近八度低溫，王瑞雄說「寒夜裡沒有人睡得著」，其他果農表示「如果抱著蓮霧睡覺有用的話，每個人都會去抱」。

蜜棗與蓮霧一樣，向來是過年送禮的「水果天王」，但氣候驟變，讓不少蜜棗農民深受打擊。

果農潘志民說，去年沒什麼颱風，原想今年初蜜棗應有好收成，沒想到遇上寒流又下雨，有果園的蜜棗果粒縮小，甚至還凍傷，前兩年氣候已造成很多棗農沒收成；如果今年再落空，「不知道有多少人要退場了」。

農糧署南區分署長姚志旺表示，這幾年氣候變化大，農民成本愈墊愈高，建議農民在面對新的氣候型態時要有新思維，不要像過去「憨憨仔種」，氣候變化一定要列入考量，設法調節採收時間，才能在新的氣候環境下生存。

高雄區農業改良場助理研究員陳思如表示，為了因應氣候變化，已有農民著手開發新品種，高雄區農業改良場也正在改良蓮霧品種，希望能抗裂果，減少因寒流造成的損失，同時調節蓮霧採收季節。未來也許農民找到適應氣候驟變的方法，蓮霧又會再度拓展面積，恢復榮景。