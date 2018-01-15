「小胖子」大增 中小學幫盯NG早餐

彰化縣衛生局、教育處聯合醫界與企業合作，學生每跑一圈就認捐一元，供學校買計步器或運動器材。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

因為高糖、高油不健康的飲食習慣，加上運動量減少，中小學生「小胖子」比例大增，日後可能成為糖尿病高危險群； 各縣市都努力為學童減重，利用晨課間，加強跑步與作健康操提高運動量；台南因飲食偏甜，學校還檢查學生早餐，剔除易胖食物。

其中彰化縣國中生肥胖率百分之十七點九三，比全國國中生肥胖率百分之十六點八五還高，縣府與企業合作推「一元慢跑」，透過贊助鼓勵學生運動；溪州國中國一生盧芃宇原本體重近百公斤，跑了三個多月減重十三公斤，現在每天可跑廿圈，也更健康了。

南投市營盤國小欠缺資源，北市太平扶輪社捐贈足球門、桌球、羽球等設備，帶動運動風氣。學生只要減重一公斤，校方就送出自動鉛筆等文具當獎品，累計運動點數，也能兌換禮物。

台中市和平國小要求高年級學生，在早自習時以跑步「環島一圈」，以實際環島的里程在學校裡完成，每天分段跑步，累積里程跑到彰化、嘉義，學生就能吃到彰化肉圓、新港飴，讓學童瞭解縣市特色與文化。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，三年前開始聯合企業界、衛生促進會、醫師公會、藥師公會，只要學生跑一圈二百公尺，企業就捐一元；學校用回饋金買計步器或運動器材給學生使用。「一元慢跑」去年認捐了八十三萬元，參加的學校有四十七所，約一萬五千名學生參加跑步，一年跑十六萬六千公里，可環台一百四十圈。

溪州國中校長江永泰說，去年九月到十二月，全校三百多名學生在四個月內要跑完卅圈，超重的廿名學生還配戴計步器，以每天走一萬步為目標。溪州國中學務主任盧明宗說，他姪子盧芃宇國一體重九十七公斤，擔心出現糖尿病前期徵兆，他鼓勵姪子減重。

盧芃宇說，以前一餐飯要吃五碗，現在戒喝冬瓜茶，每餐飯量也減到半碗，學校導師甚至會把午餐他吃的飯量拍照line給媽媽看，媽媽也會為他準備芭樂等高纖維水果。