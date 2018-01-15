怕孩子挑食 5成2家長幫補保健食品

2018-01-15 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



董氏基金會昨日公布調查結果，有54%家長會讓孩子吃保健食品，原因大多是擔心孩子偏挑食、吃不夠多、發育慢。提醒家長應及早做「食育」，而非靠保健食品養生。 中央社 分享 facebook

不只中高齡族群才吃保健食品，董氏基金會調查顯示，高達五成二的家長讓孩子吃保健食品，原因是親友建議、孩子挑食或吃得不夠等。營養師指出，保健食品無法提供足夠營養素，且孩童咀嚼原態食物較能維持消化器官機能，家長不宜直接讓孩子以保健食品取代天然食物。

董氏基金會昨公布台灣十二歲以下學童「食育力調查」，蒐集兩千三百多名家長問卷填答，發現有五成二的家長讓孩童吃保健食品，最常吃的保健食品依序為改善腸道菌相、增強免疫力、補充鈣質與減緩過敏、補充膳食纖維；同步調查近五百名大學生，發現有三成九也吃保健食品。

董氏基金會營養師尤宣文表示，家長替孩子選擇的保健食品以增加腸道好菌最多，顯示希望改善孩童腸胃狀況，但最好的方式應是讓孩子多吃蔬果。保健食品以已知營養素製造，但大自然仍存在許多尚未被發現，卻對人體有好處的營養素，食用天然食物才能全面攝取。

尤其吃天然食物多了咀嚼的過程，對孩童來說能透過吃，維持穩定的消化機能及啟動一連串身體器官的運作，也培養孩童對食物的口感和飲食習慣。尤宣文表示，習慣吃原態食物，也能降低偏食機率。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，日本早在十三年前就建立「食育基本法」，董氏日前向教育部提出「高級中等以下學校健康飲食教育指導內容」草案，建議設定國小各年齡層應學習的飲食內容，如小一、小二學童應細嚼慢嚥、認識食物原貌及感受食物等習慣，盼教育部盡快公布實施。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷建議，每天均衡飲食、蔬果吃得夠、補充奶製品與小魚乾、深綠色蔬菜等，不用保健食品也能達到目的。