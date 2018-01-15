高醫醫療群雙向轉診 落實分級醫療

2018-01-15 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高醫與三民區新高醫院建立醫學中心醫師駐診、雙向轉診等分級醫療模式，讓病患在地區醫院也能接受完善照顧。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

為落實分級醫療，高醫去年9月與34家專科醫院、診所成立「高醫健康照護醫療群」，讓慢性、輕症病患經轉診，避免重複檢查、開藥等醫療資源浪費。患者到部分地區醫院，還有醫學中心醫師駐診，醫學中心掛號費和部分負擔要570元，在地區醫院只要150元，省下420元。

高醫去年11月與三民區新高醫院展開醫師駐診、雙向轉診等合作，昨天成果發表，高醫派駐心臟血管內科、胸腔內科、新陳代謝科、肝膽胰、腎臟、胃腸內科及復健科等8位重量級醫師到該院駐診，兩個月下轉百名病情較穩定患者。 高醫與三民區新高醫院成立「高醫健康照護醫療群」，建立醫學中心醫師駐診、雙向轉診等分級醫療模式。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

新高醫院院長林水龍說，分級醫療講了多年，過去常見地區醫院將病情急迫的患者轉到醫學中心後，病患就不回地區醫院了，該院與高醫建立雙向轉診模式，不僅有醫學中心醫師駐診，還有電子轉診平台可追蹤病情變化，是完善的分級醫療模式。

高醫院長鍾飲文說，高醫已建置健康照顧醫療群雲端平台，病患下轉時，加入的醫師可直接從平台查詢檢查報告及藥歷，避免重複檢查、開藥。

健保署高屏業務組長林立人說，除了推動醫學中心與社區基層醫療成立醫療群，該署也推動健保醫療資訊雲端查詢平台，鼓勵醫院上傳病歷摘要及影像檢查報告，讓分級醫療更落實。