親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

無名氏8年捐政府1億5千萬 朱立倫讚：台灣最美風景

陸麥當勞因美方不讓用 一氣改叫金拱門

高醫醫療群雙向轉診 落實分級醫療

2018-01-15 23:25聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

高醫與三民區新高醫院建立醫學中心醫師駐診、雙向轉診等分級醫療模式，讓病患在地區醫...
高醫與三民區新高醫院建立醫學中心醫師駐診、雙向轉診等分級醫療模式，讓病患在地區醫院也能接受完善照顧。 記者蔡容喬／攝影
分享

為落實分級醫療，高醫去年9月與34家專科醫院、診所成立「高醫健康照護醫療群」，讓慢性、輕症病患經轉診，避免重複檢查、開藥等醫療資源浪費。患者到部分地區醫院，還有醫學中心醫師駐診，醫學中心掛號費和部分負擔要570元，在地區醫院只要150元，省下420元。

高醫去年11月與三民區新高醫院展開醫師駐診、雙向轉診等合作，昨天成果發表，高醫派駐心臟血管內科、胸腔內科、新陳代謝科、肝膽胰、腎臟、胃腸內科及復健科等8位重量級醫師到該院駐診，兩個月下轉百名病情較穩定患者。

高醫與三民區新高醫院成立「高醫健康照護醫療群」，建立醫學中心醫師駐診、雙向轉診等...
高醫與三民區新高醫院成立「高醫健康照護醫療群」，建立醫學中心醫師駐診、雙向轉診等分級醫療模式。 記者蔡容喬／攝影
分享

新高醫院院長林水龍說，分級醫療講了多年，過去常見地區醫院將病情急迫的患者轉到醫學中心後，病患就不回地區醫院了，該院與高醫建立雙向轉診模式，不僅有醫學中心醫師駐診，還有電子轉診平台可追蹤病情變化，是完善的分級醫療模式。

高醫院長鍾飲文說，高醫已建置健康照顧醫療群雲端平台，病患下轉時，加入的醫師可直接從平台查詢檢查報告及藥歷，避免重複檢查、開藥。

健保署高屏業務組長林立人說，除了推動醫學中心與社區基層醫療成立醫療群，該署也推動健保醫療資訊雲端查詢平台，鼓勵醫院上傳病歷摘要及影像檢查報告，讓分級醫療更落實。

高醫醫師患者

相關新聞

高鐵春節加開411班次 明天凌晨開放購票

2018-01-16 09:47

明鋒面雲系通過 周四起全台降雨機率高

2018-01-16 08:10

台鐵票價凍漲 監察院要交通部再想想

2018-01-15 23:49

贏不了老天爺… 風險最高水果 屏東78歲蓮霧農擬改種電

2018-01-16 00:42

逆天調產期 高雄蓮霧種植面積減但產量增

2018-01-16 00:34

怕孩子挑食 5成2家長幫補保健食品

2018-01-15 23:49

把握今天好天氣 吳德榮：明微弱鋒面通過 各地零星降雨

2018-01-16 06:46

把握好天氣 明起變天轉濕涼

2018-01-16 05:04

好空氣沒了 中南部空氣變糟

2018-01-16 05:04

氣候異常 種蓮霧面積10年減三分之一

2018-01-16 00:30

健康你我他／80歲假牙族 好想擺脫黏著劑

2018-01-16 00:11

糖尿病能吃鹹餅乾？ 麵粉做的都少碰

2018-01-16 00:11

健康名人堂／提升醫療 客觀評價財團法人醫院

2018-01-16 00:11

一站式衛教 病人免奔波

2018-01-16 00:11

「小胖子」大增 中小學幫盯NG早餐

2018-01-15 23:49

南橫全線通車 恐要等到110年

2018-01-15 23:46

體重破百 腰椎變形 微創重拾健康

2018-01-15 22:42

化粧品未來不能再亂標「純天然」 沒認證得罰錢

2018-01-15 22:11

來自台灣的賑災毛毯 溫暖五大洲百萬人

2018-01-15 21:43

一餐5碗飯！國一生近百公斤 3個月成功減13公斤

2018-01-15 21:25

日式定食只要半價 彌生軒YAYOI復興南京店感謝祭

2018-01-15 18:53

孩童偏挑食 高達5成2家長餵吃保健食品

2018-01-15 18:46

「就是愛台灣」 以色列前駐台大使派駐葡萄牙牽線慈濟

2018-01-15 18:15

限塑規定店家窮則變 「發票折扣」免費塑膠袋不罰

2018-01-15 17:32

凍漲！台鐵吸收法優票差 監院：交通部有必要妥慎研議

2018-01-15 16:49

太魯閣觀光雪崩？太管處：處處是美景 遊客正成長

2018-01-15 16:22

檢驗數據異常 3萬盒諾得感冒膠囊將回收

2018-01-15 16:10

雲嘉南庫存血量僅剩9.6天 O、A型最缺

2018-01-15 15:08

太冷害的？ 北市殯儀館快滿櫃了

2018-01-15 15:04

肥胖者注意！ 婦體重破百竟讓腰椎變形

2018-01-15 14:46

免奔波！ 一站式衛教讓病人照護更到位

2018-01-15 14:37

墾丁、太魯閣觀光慘業 賀陳旦：來台人數只是參考

2018-01-15 14:32

「熊讚」出書解密 還將辦新書簽名會

2018-01-15 14:25

兒盟：3成4偏鄉弱勢童 年夜飯吃泡麵

2018-01-15 14:18

消保處：美甲美睫消費 退費爭議高達7成3

2018-01-15 14:15

冬天吃火鍋不想花大錢? 盤點三百元有找的超值店家

2018-01-15 12:24

健保欠費不鎖卡 最快6月起旅外停復保者不適用

2018-01-15 12:23

妻生產血崩搶救成功 丈夫立誓「血債血還」報恩情

2018-01-15 12:19

影／美甲美睫消費爭議 退費刁難高達6成

2018-01-15 11:59
看更多

熱門文章

八年級生告白：台灣企業都不要我 是被逼去大陸的…

2018-01-16 07:56

太魯閣成下個觀光重災區 來客數銳減4成

2018-01-15 11:19

郵差改騎電動機車 賀陳旦：共享也是思考方向

2018-01-15 10:48

限塑規定店家窮則變 「發票折扣」免費塑膠袋不罰

2018-01-15 17:32

澎湖寄包裹衰遇船難 女大生：1大箱才賠800多元

2018-01-15 11:43

太冷害的？ 北市殯儀館快滿櫃了

2018-01-15 15:04

為何他們都愛姐姐？ 姐弟戀讓人上癮的十大理由

2018-01-15 13:17

墾丁、太魯閣觀光慘業 賀陳旦：來台人數只是參考

2018-01-15 14:32

妻生產血崩搶救成功 丈夫立誓「血債血還」報恩情

2018-01-15 12:19

婦讓小孩坐推車逛高級超市 網批無腦引論戰

2018-01-15 11:26

把握今天好天氣 吳德榮：明微弱鋒面通過 各地零星降雨

2018-01-16 06:46

太魯閣觀光雪崩？太管處：處處是美景 遊客正成長

2018-01-15 16:22

冬天吃火鍋不想花大錢? 盤點三百元有找的超值店家

2018-01-15 12:24

把握好天氣 明起變天轉濕涼

2018-01-16 05:04

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作產生劇烈的變化

2018-01-15 11:01

天空為限周塔羅(上)／金牛座 逃避愛情 不願面對當下問題

2018-01-15 10:47

台鐵票價凍漲 監察院要交通部再想想

2018-01-15 23:49

一餐5碗飯！國一生近百公斤 3個月成功減13公斤

2018-01-15 21:25

慣老闆5大惡習 多少人會吞下去？

2018-01-15 14:02

熱血車迷口水流滿地 Ford首款性能休旅將亮相

2018-01-15 19:11

健保欠費不鎖卡 最快6月起旅外停復保者不適用

2018-01-15 12:23

明鋒面雲系通過 周四起全台降雨機率高

2018-01-16 08:10

「就是愛台灣」 以色列前駐台大使派駐葡萄牙牽線慈濟

2018-01-15 18:15

五大惡習和瞎話 九成上班族都遇過這些慣老闆

2018-01-15 10:18

今日星座運勢／天秤 注意家居安全 玩樂運提升

2018-01-16 00:00

情人畫作中驚見小三！ 畢卡索筆下的三角戀

2018-01-16 04:27

好空氣沒了 中南部空氣變糟

2018-01-16 05:04

贏不了老天爺… 風險最高水果 屏東78歲蓮霧農擬改種電

2018-01-16 00:42

日式定食只要半價 彌生軒YAYOI復興南京店感謝祭

2018-01-15 18:53

超越拔智齒！ 網友最怕遇到的小手術第一名是它

2018-01-15 10:59

凍漲！台鐵吸收法優票差 監院：交通部有必要妥慎研議

2018-01-15 16:49

來自台灣的賑災毛毯 溫暖五大洲百萬人

2018-01-15 21:43

網路設備故障 氣象局網站大當機

2018-01-15 11:20

檢驗數據異常 3萬盒諾得感冒膠囊將回收

2018-01-15 16:10

台灣高鐵2018春節疏運 加開411班次列車

2018-01-15 11:44

Angelababy比美林志玲 靠增高鞋耍心機

2018-01-15 14:29

肥胖者注意！ 婦體重破百竟讓腰椎變形

2018-01-15 14:46

首位台灣代言人！蕭敬騰為CALVIN KLEIN脫了

2018-01-15 17:48

俞大維故居指定古蹟將公告 都更實施者發2點聲明

2018-01-15 10:39

氣候異常 種蓮霧面積10年減三分之一

2018-01-16 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top