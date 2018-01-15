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第107013期今彩539 頭獎3注中獎

2018-01-15 22:40中央社 台北15日電

今彩539第107013期開獎，中獎號碼36、06、05、15、09。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎250注中獎，每注可得2萬元；參獎8502注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼643，正彩9注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼6687，正彩39注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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