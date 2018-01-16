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一站式衛教 病人免奔波

2018-01-16 00:11聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

衛福部立台南醫院推動「FRIEND」，將各科衛教室集中一處，另連結癌症篩檢服務，...
衛福部立台南醫院推動「FRIEND」，將各科衛教室集中一處，另連結癌症篩檢服務，讓民眾可接受一次到位的衛教與癌篩。 圖／台南醫院提供
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醫院各科衛教室散落各處，多重慢性病患者得到處奔波，衛福部立台南醫院去年推動「FRIEND」健康教育中心，將各科衛教室集中一處，另連結癌症篩檢服務，讓民眾可接受一次到位的衛教與癌篩。

73歲有高血壓的紀老先生因一站式服務發現了惡性腸腫瘤，即時接受手術保命。

衛福部醫福會副執行長郭長豐說，全台26家部立醫院，已有16家以FRIEND模式成立健康教育中心。FRIEND是Find（發現）、Remind（提醒）、Invite（邀請）、Equip（空間設備）、Notify（個案通知）及Desire（激發動機）的縮寫。

衛福部立台南醫院成立「FRIEND」健康教育中心，負責推動的副院長楊宜青(右)、...
衛福部立台南醫院成立「FRIEND」健康教育中心，負責推動的副院長楊宜青(右)、社工室主任蕭淑如(左)。 記者鄧桂芬／攝影
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台南醫院副院長楊宜青指出，台灣步入高齡社會，三高慢性病患數也跟著增加，但醫院衛教照護多「各自為政」。楊宜青舉例，若一位老人家有多重慢性疾病，各科對老人家的個案管理不會相互連結，加上衛教室空間分散，不只老人家接受衛教要到處跑、上下樓，個管師需追蹤個案量也非常龐大，三高病情的追蹤狀況也不彰。

台南醫院前年底整理醫院一樓大廳候診區，利用辦公室OA屏風，隔出多間衛教室成為健康教育中心，串聯糖尿病、慢性腎病、戒菸、癌篩中心等跨團隊的個管師及營養師進駐，讓民眾來醫院後，可一站式接受衛教及癌篩。因亞健康族群中有不少上班族，健康教育中心也會主動協助病患銜接「黃昏門診」。

楊宜青說，全人照護滿足病人需求，就有機會讓民眾成為「南醫鐵粉」，減少到處逛醫院情形，個管師對病人的追蹤與衛教也能事半功倍。過去四癌篩檢完成率較低，在健康教育中心成立後，篩檢完成率成長15%，去年排名南市第二。

73歲的紀老先生說，他看高血壓15年，去年7月心臟內科的護理師請他到健康教育中心，他接受衛教與糞便檢查，發現腸子有惡性腫瘤。有三名個管師勸他開刀，「被關心的感覺很好，我鼓起勇氣手術，及早發現治療真的很重要。」

郭長豐說，為落實以病人為中心，避免醫病雙方疲於奔波，部立醫院未來將持續應用管理系統串流相關數據及檔案，以比對、排序等方式主動評估個案需要，並即時轉（排）診，提供民眾整合性衛教照護。

慢性病腫瘤手術高血壓衛福部

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