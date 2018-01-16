健康你我他／80歲假牙族 好想擺脫黏著劑

2018-01-16 00:11 聯合報 李張亞英╱嘉義市



因為齒床淺，戴活動假牙需用假牙黏著劑，很不方便。 圖／李張亞英提供 分享 facebook

每半年我會參加免費健檢，內容陽春，包括抽血、量身高、體重、血壓、心跳、驗小便、還有子宮抹片、乳房、眼睛、牙齒等，讓我對身體狀況有基本概念。

因有糖尿病、膝關節炎，所以檢查報告中總有幾個紅字。八十歲，能吃、能喝、能睡，不失眠，喜歡趴趴走，也能閱讀書報雜誌、聽健康講座，在大家眼中我算是健康長者。每個月到醫院做血糖檢查，報告出來時，醫師總會對我豎起大拇指，同時說100分，說我的糖化血色素只有六點多，也沒有尿蛋白，控制得很好，每天只需服用一顆藥，讓我非常安慰，覺得把自己照顧得還不錯。

最讓我頭痛的是牙齒。用了八十多年，牙齒只剩下六顆。從20多歲開始，每年都要看好幾次牙科，像補破衣服一樣，東補西補，有時沒辦法補，就用填充的。

有一次最糟糕，本來只要拔一顆，後來卻變成影響三顆牙，好的牙齒也被磨壞了。有次本來只需套三顆牙齒，但醫師說多套一顆比較堅固，硬是套了四顆，讓我後悔莫及。

近兩三年來，我深為牙痛所苦，因為做活動假牙，換了好幾位牙醫，花了很多錢，至今，都沒有配到一副合適的假牙。醫師說我齒床淺，假牙掛不住，多少要用「假牙黏著劑」，讓我很不方便，真希望有人能幫我脫離使用假牙黏著劑的困擾。