糖尿病能吃鹹餅乾？ 麵粉做的都少碰

2018-01-16 00:11 聯合報 倪曼婷／彰化基督教醫院營養師



無論是鹹餅還是甜餅乾，都是麵粉做的，攝取過量會導致血糖控制不易。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在家中的空閒時間，一邊看著電視，桌上放著餅乾，總是順手的一片接著一片吃，心裡想著：「反正我吃的是鹹的，不會影響到血糖，沒有關係。」又或者在門診中患者也常說：「營養師，我自己有控制，我都是吃鹹的，沒有吃甜的。」這時我會反問患者：「不管是甜的還是鹹的餅乾，都是什麼做的？」

當患者回答出：「麵粉」時，也同時得到了答案。其實無論是鹹餅還是甜餅乾，都是麵粉做的，麵粉屬於全穀根莖類食物，而全穀類食物是含醣類食物當中的一種，過量的攝取亦會導致血糖控制不易，會建議患者盡量避免攝取。

而無論是鹹的還是甜的餅乾，通常富含一種油脂，稱之為反式脂肪酸，反式脂肪是油脂「氫化」後的產物，當過量攝取反式脂肪時，可能會增加心血管疾病風險。反式脂肪也常存在於炸雞、糕餅、麵包、蛋塔、薯條、蛋糕等食物，現今法令規定在營養標示上，脂肪部分強制須標明反式脂肪的含量，建議民眾，若營養標示上標明反式脂肪，就須減少攝取食量、食用頻率。

糖尿病患建議採均衡飲食、定時定量，均衡飲食是主食搭配青菜及蛋白質食物（豆魚肉蛋），缺一不可，患者須避免因疾病產生過度壓力而恐懼進食，吃不飽無法在正餐有飽足感時，反而容易在餐與餐之間找點心吃，那時不只吃了含醣食物，可能另外再攝入反式脂肪，反而更糟！

有吃點心習慣的患者，也建議可以將餐後水果移至餐間，水果中富含維生素及纖維，相較於餅乾，是較佳的點心選擇。但也須提醒，水果亦屬於含醣食材，仍須避免過量攝取。