鴨子檢驗合格才屠宰上市 防禽流感死角

2018-01-15 20:10 中央社 台北15日電



農委會防檢局今天表示，由於禽流感病毒在鴨子感染後不易有症狀，16日起鴨子需有檢驗合格證明才能屠宰上市。

行政院農委會動植物防疫檢疫局防檢局副局長施泰華表示，今年1月16日到3月底執行第二階段防疫措施，禽場待上市的每批鴨子，必須提供經核可的檢驗單位檢驗證明禽流感為陰性，才能屠宰上市。

為強化去年入冬以來禽流感防疫，防檢局先前第一階段106年12月11日起到107年1月15日，對違反「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」的鴨場進行採樣監測，共採樣檢驗105場。

第一階段計發現4例H5N2高病原性禽流感、2例H5N6低病原性禽流感鴨場。施泰華說，今天將完成第一階段的高風險場採樣檢驗，計撲殺6場。

他說明，以上低病原性的H5N6病毒株不同於去年2月發生的人畜共通H5N6高病原性禽流感的病毒株，不會傳染人，但是為避免病毒基因重組，以上6場都進行撲殺、環境消毒。

此外，他說，今年持續對分批出雞時間較長的土雞場採樣檢驗監控疫情，到3月底每月持續平均採樣90場；蛋雞場則是今年全年將隨機採樣檢驗360場，為去年180場的2倍；藉由以上主動監測措施，有助於及早發現、撲殺，避免發生擴散感染、爆發疫情。