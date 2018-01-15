孩童偏挑食 高達5成2家長餵吃保健食品

2018-01-15 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



孩童透過ＤＩＹ製作簡單的點心，能增加對食物的熟悉度和進食意願。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

董氏基金會今公布台灣12歲以下學童「食育力調查」，蒐集2339多名家長問卷填答，竟高達52.1 %的家長會因親友建議、孩童偏挑食、吃得不夠多等，以保健食品替代攝取天然食物。營養師指出，保健食品無法提供全部食物的營養素，孩童咀嚼原態食物相對能維持消化器官機能，培養好的飲食習慣。

據調查，2339名12歲以下學童家庭中，就有52.1％的家長會讓孩童吃保健營養品，最常吃的保健品依序為改善腸道菌相59.5％、增強免疫力占54.9％、補充鈣質占32.5％、減緩過敏占33％、補充膳食纖維近28.7％。且調查近478名大學生，攝取保健營養品的比率也達38.5％。

董氏基金會營養師尤宣文表示，家長替孩童選擇保健營養品類型中，最大宗是為增加腸道好菌，顯示孩童蔬果量攝取不足。雖然保健食品取得容易，但相較天然食物來說，保健食品以自然界已知的營養素製造，但大自然仍存在許多尚未被發現，卻對人體有好處的營養素是只能透過攝取天然食物取得。

尤其攝取天然食物，比起純粹吃保健食品，更多了咀嚼的過程，對孩童來說能透過吃，維持穩定的消化機能及啟動一連串身體器官的運作，也培養孩童對食物的口感和飲食習慣，習慣吃原態食物，也能增加孩童對食物的熟悉度，降低偏挑食的機率。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，日本早在13年前就建立「食育基本法」，將食育納入第六育成國民義務教育。基金會日前已向教育部提出「高級中等以下學校健康飲食教育指導內容」草案，設定國小各年齡層應學習的飲食內容，如小一、小二學童應建立細嚼慢嚥、認識食物原貌及感受食物等習慣，盼教育部盡快公布正式的草案版本通過後實施。