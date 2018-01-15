親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

農地種出大違章工廠 法官高高舉起輕輕放下…

孩童偏挑食 高達5成2家長餵吃保健食品

2018-01-15 18:46聯合報 記者黃安琪╱即時報導

孩童透過ＤＩＹ製作簡單的點心，能增加對食物的熟悉度和進食意願。記者黃安琪...
孩童透過ＤＩＹ製作簡單的點心，能增加對食物的熟悉度和進食意願。記者黃安琪／攝影
分享

董氏基金會今公布台灣12歲以下學童「食育力調查」，蒐集2339多名家長問卷填答，竟高達52.1 %的家長會因親友建議、孩童偏挑食、吃得不夠多等，以保健食品替代攝取天然食物。營養師指出，保健食品無法提供全部食物的營養素，孩童咀嚼原態食物相對能維持消化器官機能，培養好的飲食習慣。

據調查，2339名12歲以下學童家庭中，就有52.1％的家長會讓孩童吃保健營養品，最常吃的保健品依序為改善腸道菌相59.5％、增強免疫力占54.9％、補充鈣質占32.5％、減緩過敏占33％、補充膳食纖維近28.7％。且調查近478名大學生，攝取保健營養品的比率也達38.5％。

董氏基金會營養師尤宣文表示，家長替孩童選擇保健營養品類型中，最大宗是為增加腸道好菌，顯示孩童蔬果量攝取不足。雖然保健食品取得容易，但相較天然食物來說，保健食品以自然界已知的營養素製造，但大自然仍存在許多尚未被發現，卻對人體有好處的營養素是只能透過攝取天然食物取得。

尤其攝取天然食物，比起純粹吃保健食品，更多了咀嚼的過程，對孩童來說能透過吃，維持穩定的消化機能及啟動一連串身體器官的運作，也培養孩童對食物的口感和飲食習慣，習慣吃原態食物，也能增加孩童對食物的熟悉度，降低偏挑食的機率。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，日本早在13年前就建立「食育基本法」，將食育納入第六育成國民義務教育。基金會日前已向教育部提出「高級中等以下學校健康飲食教育指導內容」草案，設定國小各年齡層應學習的飲食內容，如小一、小二學童應建立細嚼慢嚥、認識食物原貌及感受食物等習慣，盼教育部盡快公布正式的草案版本通過後實施。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷建議，以孩童常吃改善腸胃菌相、增強免疫力、鈣質攝取等保健食品來說，僅每日均衡飲食、蔬果達建議攝取量、補充奶製品與小魚乾、深綠色蔬菜等，透過天然食物也能達到目的。

董氏基金會宣導培養學童食育力。記者黃安琪／攝影
董氏基金會宣導培養學童食育力。記者黃安琪／攝影
分享

保健食品

相關新聞

限塑規定店家窮則變 「發票折扣」免費塑膠袋不罰

2018-01-15 17:32

太冷害的？ 北市殯儀館快滿櫃了

2018-01-15 15:04

一餐5碗飯！國一生近百公斤 3個月成功減13公斤

2018-01-15 21:25

日式定食只要半價 彌生軒YAYOI復興南京店感謝祭

2018-01-15 18:53

「就是愛台灣」 以色列前駐台大使派駐葡萄牙牽線慈濟

2018-01-15 18:15

凍漲！台鐵吸收法優票差 監院：交通部有必要妥慎研議

2018-01-15 16:49

太魯閣觀光雪崩？太管處：處處是美景 遊客正成長

2018-01-15 16:22

檢驗數據異常 3萬盒諾得感冒膠囊將回收

2018-01-15 16:10

雲嘉南庫存血量僅剩9.6天 O、A型最缺

2018-01-15 15:08

肥胖者注意！ 婦體重破百竟讓腰椎變形

2018-01-15 14:46

免奔波！ 一站式衛教讓病人照護更到位

2018-01-15 14:37

墾丁、太魯閣觀光慘業 賀陳旦：來台人數只是參考

2018-01-15 14:32

「熊讚」出書解密 還將辦新書簽名會

2018-01-15 14:25

兒盟：3成4偏鄉弱勢童 年夜飯吃泡麵

2018-01-15 14:18

消保處：美甲美睫消費 退費爭議高達7成3

2018-01-15 14:15

冬天吃火鍋不想花大錢? 盤點三百元有找的超值店家

2018-01-15 12:24

健保欠費不鎖卡 最快6月起旅外停復保者不適用

2018-01-15 12:23

妻生產血崩搶救成功 丈夫立誓「血債血還」報恩情

2018-01-15 12:19

影／美甲美睫消費爭議 退費刁難高達6成

2018-01-15 11:59

玩真的！林口交流道高解析鏡頭今下午3點起取締插隊

2018-01-15 11:50

澎湖寄包裹衰遇船難 女大生：1大箱才賠800多元

2018-01-15 11:43

婦讓小孩坐推車逛高級超市 網批無腦引論戰

2018-01-15 11:26

網路設備故障 氣象局網站大當機

2018-01-15 11:20

太魯閣成下個觀光重災區 來客數銳減4成

2018-01-15 11:19

寒流降雨葉菜類受損減產菜價高漲 主婦荷包失血

2018-01-15 11:11

郵差改騎電動機車 賀陳旦：共享也是思考方向

2018-01-15 10:48

俞大維故居指定古蹟將公告 都更實施者發2點聲明

2018-01-15 10:39

年輕人結婚省錢妙招 找大甲媽賺好禮

2018-01-15 10:00

影／飛龍在天！ 在日本天橋立倒過來才看得到

2018-01-15 09:05

把握好天氣！ 彭啟明：1月下旬可能變冷

2018-01-15 07:53

嘉義濃霧特報！ 吳德榮：今明持續回暖 中南部清晨有霧

2018-01-15 06:40

中南部空氣今起又變糟

2018-01-15 05:07

把握好天氣 周三變天 各地濕涼

2018-01-15 05:06

周四後水氣增多轉濕涼

2018-01-15 02:15

用化學看武俠世界 「金刀駙馬」郭靖是土豪?

2018-01-15 00:33

文蛤全年受災、虱目魚慘凍斃…「一年辛勞去了了」

2018-01-15 00:23

龍山寺點光明燈 首日1300人登記

2018-01-15 00:07

天冷嗑火鍋 口腔燙傷患者增多

2018-01-14 23:44

精障家屬好「心苦」 衛福部將推廣精障照顧者專線

2018-01-14 20:36
看更多

熱門文章

玩真的！林口交流道高解析鏡頭今下午3點起取締插隊

2018-01-15 11:50

太魯閣成下個觀光重災區 來客數銳減4成

2018-01-15 11:19

澎湖寄包裹衰遇船難 女大生：1大箱才賠800多元

2018-01-15 11:43

郵差改騎電動機車 賀陳旦：共享也是思考方向

2018-01-15 10:48

唐綺陽本週星座運勢：水瓶桃花運很旺 處女有機會大放異彩　

2018-01-15 07:43

太冷害的？ 北市殯儀館快滿櫃了

2018-01-15 15:04

把握好天氣 周三變天 各地濕涼

2018-01-15 05:06

墾丁、太魯閣觀光慘業 賀陳旦：來台人數只是參考

2018-01-15 14:32

把握好天氣！ 彭啟明：1月下旬可能變冷

2018-01-15 07:53

限塑規定店家窮則變 「發票折扣」免費塑膠袋不罰

2018-01-15 17:32

婦讓小孩坐推車逛高級超市 網批無腦引論戰

2018-01-15 11:26

妻生產血崩搶救成功 丈夫立誓「血債血還」報恩情

2018-01-15 12:19

為何他們都愛姐姐？ 姐弟戀讓人上癮的十大理由

2018-01-15 13:17

石門水庫稀有嬌客紅胸鶲候鳥 魅力無可擋

2018-01-14 21:47

夫妻之間／沒關係妳慢慢來

2018-01-15 06:00

太魯閣觀光雪崩？太管處：處處是美景 遊客正成長

2018-01-15 16:22

嘉義濃霧特報！ 吳德榮：今明持續回暖 中南部清晨有霧

2018-01-15 06:40

冬天吃火鍋不想花大錢? 盤點三百元有找的超值店家

2018-01-15 12:24

手足之情／寫出來的兄妹之情

2018-01-15 06:00

今日星座運勢／牡羊 身體微恙 建議適當舒壓與休息

2018-01-15 00:00

用化學看武俠世界 「金刀駙馬」郭靖是土豪?

2018-01-15 00:33

健保欠費不鎖卡 最快6月起旅外停復保者不適用

2018-01-15 12:23

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作產生劇烈的變化

2018-01-15 11:01

天空為限周塔羅(上)／金牛座 逃避愛情 不願面對當下問題

2018-01-15 10:47

親子互動／創造口號不健忘

2018-01-15 06:00

自己下廚新趨勢 食尚餐具正夯

2018-01-14 21:45

影／飛龍在天！ 在日本天橋立倒過來才看得到

2018-01-15 09:05

文蛤全年受災、虱目魚慘凍斃…「一年辛勞去了了」

2018-01-15 00:23

「就是愛台灣」 以色列前駐台大使派駐葡萄牙牽線慈濟

2018-01-15 18:15

中南部空氣今起又變糟

2018-01-15 05:07

熱血車迷口水流滿地 Ford首款性能休旅將亮相

2018-01-15 19:11

超越拔智齒！ 網友最怕遇到的小手術第一名是它

2018-01-15 10:59

五大惡習和瞎話 九成上班族都遇過這些慣老闆

2018-01-15 10:18

周四後水氣增多轉濕涼

2018-01-15 02:15

日式定食只要半價 彌生軒YAYOI復興南京店感謝祭

2018-01-15 18:53

網路設備故障 氣象局網站大當機

2018-01-15 11:20

流傳久了變真的？林口交流道高解析鏡頭抓插隊車

2018-01-15 15:25

凍漲！台鐵吸收法優票差 監院：交通部有必要妥慎研議

2018-01-15 16:49

檢驗數據異常 3萬盒諾得感冒膠囊將回收

2018-01-15 16:10

肥胖者注意！ 婦體重破百竟讓腰椎變形

2018-01-15 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top