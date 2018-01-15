「就是愛台灣」 以色列前駐台大使派駐葡萄牙牽線慈濟

2018-01-15 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



以色列前駐台大使甘若飛，去年被派駐到葡萄牙，把慈濟延續到葡萄牙，也牽起慈濟第95個慈善關懷的國家。圖／慈濟基金會提供 分享 facebook

曾經派駐台灣4年的以色列前駐台大使甘若飛，駐台期間經常跟著慈濟志工在台北建國花市做環保，也曾協助莫拉克風災後清掃，2010年卸任駐台代表返回以色列，將台灣的愛帶回以色列。而去年葡萄牙發生大火後，甘若飛恰巧也在去年被派駐到葡萄牙，因此他再從以色列把慈濟延續到葡萄牙，也牽起慈濟第95個慈善關懷的國家。

甘若飛(Raphael Gamzou) 2006年來到台灣就任，來台前蒐集台灣資訊時，印象最深的就是慈濟助人的義行。來台後假日最常跟著慈濟志工做志工，莫拉克風災後，甘若飛還跟太太前往災區彎腰打掃。

駐台4年，甘若飛早已融入台灣生活，定期在台北建國花市做環保，有路人認出甘若飛是「做慈濟的大使」，主動跑去便利商店買飲料給他，甚至握著甘若飛的手。甘若飛2010年卸任駐台代表前還獲台灣外交部頒贈「睦誼外交獎章」，以不捨的心情返回以色列。他發願成為以色列第一顆慈濟種子，而這份緣，也跟著他延續到葡萄牙。

2017年10月，葡萄牙發生大規模林火，慈濟志工獲報不捨，卻因當地無慈濟人而無法前往勘災。甘若飛在12月至葡萄牙赴任，立刻把慈濟志工前往葡萄牙救災的路接軌，甘若飛12月中參加慈濟在葡萄牙第一次舉辦的茶會，而後慈濟志工也順利前往葡萄牙進行勘災。