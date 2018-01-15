偏鄉弱勢童新年願望 近4成只盼能吃飽

2018-01-15 19:58 中央社 台北15日電



新年新希望，根據兒盟調查顯示，7成偏鄉弱勢童的新年願望就是全家人在一起、家裡沒人生病，近4成只希望能吃得飽，這些看似簡單的要求，卻是弱勢孩子的企盼。

兒童福利聯盟文教基金會今天舉行台灣偏鄉弱勢兒童過年調查報告記者會，並邀請擔任愛心大使的藝人張立昂，與兒福聯盟一起號召大家幫助偏鄉弱勢孩童，並與偏鄉小朋友一起寫春聯、聊聊新年新希望，帶著孩子一起感受過年的氣氛。

為瞭解偏鄉弱勢孩童過年時的生活樣態，兒福聯盟於去年9月21日至10月27日，抽樣問卷調查偏鄉地區國小五、六年級學童，有效樣本數為1304份，在95%信賴水準下，正負抽樣誤差值不超過2.71個百分點。

冬天天氣寒冷，調查指出，33.6%偏鄉童覺得外出衣服不夠暖，36.4%覺得棉被不夠暖，11.5%曾因家中沒錢買瓦斯而無熱水洗澡；至於過年圍爐，14.6%表示過年時沒有全家一起吃年夜飯，34.4%偏鄉童的年夜飯是吃泡麵、麵包、調理包、罐頭等。

談到新年新希望，調查顯示，80.9%偏鄉童希望功課進步，73.5%希望全家人在一起，72.5%希望家裡沒人生病，63.6%希望家人多賺點錢，還有39.6%只希望能吃得飽；如果拿到紅包，32.6%偏鄉童會用來繳學費，21.4%用來補貼家用。

兒福聯盟執行長陳麗如表示，以兒盟發放年菜紅包的偏鄉弱勢家庭為例，近9成都無低收入戶資格，可見仍有很多弱勢家庭沒被政府的社會福利系統關照到，需要善心人士與企業的援助來補足。

陳麗如指出，兒福聯盟連續7年和中國信託慈善基金會合作，發放年菜和紅包給偏鄉弱勢家庭和孩子，今年發放目標為2500份年菜，但至今募集的進度還不到5%，為了讓每個弱勢的孩子們都能有年菜吃、有紅包拿，兒盟號召愛心人士一同認購弱勢年菜紅包，讓偏鄉學童也可以過個圓滿飽足的好年。