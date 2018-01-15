限塑規定店家窮則變 「發票折扣」免費塑膠袋不罰

2018-01-15 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市環保局人員稽查「限塑」店家，若違反免費供應違塑膠袋規定，經查獲勸導2次就開罰。圖／環保局提供 分享 facebook

今年元旦起新增藥粧、洗衣、飲料店等7類商家「限塑」，實施禁止免費提供塑膠袋，桃園市環保局兩周以來稽查「限塑」商家總共1600店家，該局今天下午表示，稽查員發現多數「限塑」店家不再免費供應塑膠袋，若有店家對購物量大消費者，以發票呈現「折扣優惠」供應免費塑膠袋方式，「這種方式沒有違規」。

今年元月起，環保署新增列藥粧店、資通設備零售、文具、洗衣、飲料、醫療器材、西點麵包店7類商家，實施禁止免費提供塑膠袋。「限塑」管制塑膠袋使用，至今2周來，桃園市環保局稽查員針對全市7大類1600店家上門稽查，未查到店家違規免費提供塑膠袋，環保局說，「一張勸導單都沒開出」，尚未有店家受罰，依規定店家接到2張勸導單，環保局就依廢棄物清理法規定處1200至6000元罰款。