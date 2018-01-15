限塑規定店家窮則變 「發票折扣」免費塑膠袋不罰
今年元旦起新增藥粧、洗衣、飲料店等7類商家「限塑」，實施禁止免費提供塑膠袋，桃園市環保局兩周以來稽查「限塑」商家總共1600店家，該局今天下午表示，稽查員發現多數「限塑」店家不再免費供應塑膠袋，若有店家對購物量大消費者，以發票呈現「折扣優惠」供應免費塑膠袋方式，「這種方式沒有違規」。
今年元月起，環保署新增列藥粧店、資通設備零售、文具、洗衣、飲料、醫療器材、西點麵包店7類商家，實施禁止免費提供塑膠袋。「限塑」管制塑膠袋使用，至今2周來，桃園市環保局稽查員針對全市7大類1600店家上門稽查，未查到店家違規免費提供塑膠袋，環保局說，「一張勸導單都沒開出」，尚未有店家受罰，依規定店家接到2張勸導單，環保局就依廢棄物清理法規定處1200至6000元罰款。
為留住消費者，有的限塑店家「窮則變」變相採取折扣優惠方式免費供應塑膠袋，一家藥粧店員說，有的客人購物量大，為方便客人攜帶，針對購物超過1000元以上特定額度的客人，免費供應塑膠袋。環保局表示，店家若以折扣優惠方式，在商品之外，有發票呈現塑膠袋1或2元折扣金額，顯示並非免費提供塑膠袋，沒有違反限塑規定，就不會處罰，否則查獲勸導2次就會開罰。
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