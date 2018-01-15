凍漲！台鐵吸收法優票差 監院：交通部有必要妥慎研議

2018-01-15 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



監察院認為，交通部對台鐵凍漲、吸收法優票差有必要妥慎研議。圖為台北車站台鐵剪票口。記者雷光涵/攝影 分享 facebook

監察院對台鐵長期人力不足及斷層嚴重，調查台鐵局經營有無違失的報告指出，台鐵局從66年統計負擔法定優惠票差額總金額起，至106年6月底止自行吸收已達168.2億餘元，認為交通部對台鐵凍漲票價政策及法優票負擔有妥慎研議必要。

監院報告說，台鐵局自行吸收法優票差額且票價22年未調整，導致短期債務高達1209億元，造成財務上沉重負擔。據內政部統計處106年8月統計，我國65歲預上老年人口數319萬人，占總人口數13.55%，已接近高齡社會定義，國發會推估我國於107年萬入高齡社會，115年將成超高齡社會，法優票負擔將更沉重。

監察調查發現，交通部表示105年11月曾行文請衛福部編列法優票預算，衛福部建議仍維持票價補貼作法，同年12月客運公會在與行政院長座談提案，前院長林全回以，國家制度來看目前能做就是盡量在票價上反映成本。但台鐵票價自84年以來沒有調整，營運成本持續增加。以台北-板橋，台鐵區間車9分鐘、只收15元，台北捷運要12分鐘、收25元，兩者明顯有落差。顯見台鐵局長達20年未因應實務調整票價、反映成本，採自行吸收作法，已直接造成財務負擔。