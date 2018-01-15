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太魯閣觀光雪崩？太管處：處處是美景 遊客正成長

2018-01-15 16:22聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

從東西橫貫公路的牌樓進入，處處是美景，花東縱谷的地形展露無遺。圖／太管處提供
從東西橫貫公路的牌樓進入，處處是美景，花東縱谷的地形展露無遺。圖／太管處提供
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根據觀光局統計顯示，去年1至9月和前年同期比較，到太魯閣國家公園遊客中心的遊玩人次衰退了4成，名列衰退第二僅次於墾丁貓鼻頭公園，對此，太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，僅是到訪遊客中心的人數減少，太魯閣國家公園處處是美景，去年到訪太魯閣國家公園的旅遊人次與前年相較還成長3.3%。

張登文表示，資料顯示，太魯閣國家公園從往年3、400萬人次緩慢成長，自2013年477萬人次，隔年暴增為627萬人次，更在2015年達660萬餘萬人次，為花蓮陸客觀光巔峰期，但前年受到兩岸關係急凍及陸客斷頭式銳減影響，只剩下450萬人次，觀光產業受創嚴重，在去年2017年則回穩，成長15萬人次，達到465萬人次。

張登文也澄清表示，遊玩人次衰退了4成，指的是到太魯閣國家公園遊客中心的人數減少，因為很多的遊客不一定會選擇進入遊客中心，有的遊客進入中橫台8線後直接左轉由砂卡礑步道進入國公園，有些較晚抵達的遊客會選擇在台地停留拍照，並非每個人都會進入遊客中心參觀。

另外還有也遇到天災如颱風、落石等，及中橫交通中斷，或是自行駕車的遊客配合管制點開放等等因素，導致遊客不會進入遊客中心。

「到太魯閣國家公園不見得都會進入遊客中心啊!」民眾王小姐說，去過一次就好了，有時帶朋友來玩，會選擇直接進入國家公園的其他景點，反而能直接體驗到太魯閣的峽谷風情。

張登文表示，去年從1至12月造訪太魯閣國家公園共有465萬人次，其中由台14甲合歡山進入的就有329萬人次，太魯閣遊客中心的110萬人次，到布洛灣有25萬人次。

長春祠靜立蒼翠山谷中，飛瀑流泉穿瀉而下，構成色調諧和的風景畫。圖／太管處提供
長春祠靜立蒼翠山谷中，飛瀑流泉穿瀉而下，構成色調諧和的風景畫。圖／太管處提供
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太魯閣國家公園處處是美景。圖／太管處提供
太魯閣國家公園處處是美景。圖／太管處提供
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太魯閣國家公園以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名。圖／太管處提供
太魯閣國家公園以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名。圖／太管處提供
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太魯閣國家公園有許多步道、吊橋供遊客漫步欣賞。圖／太管處提供
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太魯閣國家公園陸客

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