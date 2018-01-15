太魯閣觀光雪崩？太管處：處處是美景 遊客正成長

2018-01-15 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



從東西橫貫公路的牌樓進入，處處是美景，花東縱谷的地形展露無遺。圖／太管處提供 分享 facebook

根據觀光局統計顯示，去年1至9月和前年同期比較，到太魯閣國家公園遊客中心的遊玩人次衰退了4成，名列衰退第二僅次於墾丁貓鼻頭公園，對此，太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，僅是到訪遊客中心的人數減少，太魯閣國家公園處處是美景，去年到訪太魯閣國家公園的旅遊人次與前年相較還成長3.3%。

張登文表示，資料顯示，太魯閣國家公園從往年3、400萬人次緩慢成長，自2013年477萬人次，隔年暴增為627萬人次，更在2015年達660萬餘萬人次，為花蓮陸客觀光巔峰期，但前年受到兩岸關係急凍及陸客斷頭式銳減影響，只剩下450萬人次，觀光產業受創嚴重，在去年2017年則回穩，成長15萬人次，達到465萬人次。

張登文也澄清表示，遊玩人次衰退了4成，指的是到太魯閣國家公園遊客中心的人數減少，因為很多的遊客不一定會選擇進入遊客中心，有的遊客進入中橫台8線後直接左轉由砂卡礑步道進入國公園，有些較晚抵達的遊客會選擇在台地停留拍照，並非每個人都會進入遊客中心參觀。

另外還有也遇到天災如颱風、落石等，及中橫交通中斷，或是自行駕車的遊客配合管制點開放等等因素，導致遊客不會進入遊客中心。

「到太魯閣國家公園不見得都會進入遊客中心啊!」民眾王小姐說，去過一次就好了，有時帶朋友來玩，會選擇直接進入國家公園的其他景點，反而能直接體驗到太魯閣的峽谷風情。