新北驗光師公會：夜市老花眼鏡恐傷視力

2018-01-15 17:06 中央社 新北15日電



新北市首屆驗光師公會理事長張彼得今天表示，夜市等管道販售的老花眼鏡可能造成長者視力不良或白內障，因此，公會將持續推動「關懷爸媽視角」專案，來為長者視力把關。

新北市驗光師公會今天舉行第一屆理事長暨理監事就職典禮，市長朱立倫及立委張宏陸、羅致政等人都前往致賀，朱立倫會中感謝驗光師公會和230家善心眼鏡行合作推動「關懷爸媽視角」專案。

朱立倫表示，在新北市驗光師公會、新北市鐘錶眼鏡商業同業公會支持下，民國106年9月到12月間由驗光師及眼科醫師合作，巡迴進行視力檢查與驗光工作，並在愛心人士捐贈配鏡費用下，共送出超過1萬6500多付老花眼鏡，共同守護長輩視力健康。

新北市驗光師公會理事長張彼得指出，關懷爸媽視角專案深入偏鄉發現，9成5偏鄉長者與9成都會區長者，都是在市場、夜市和購物台等管道購買老花眼鏡，這些未經驗光檢查的眼鏡可能造成長輩視力加速惡化，甚至出現白內障或嚴重遠視和散光。

他表示，他們是首屆經考試獲國家認證的專業驗光師，應該有更高的自我期許，應建立為國人視力驗光把關的理念，不讓消費習慣來損害長輩的視力健康。

張宏陸表示，對於結合社會善心人士推動的「關懷爸媽視角」專案，市府等相關單位應持續推動下，讓每位長者都能有一付適合的老花眼鏡，以有效保護長者視力健康。

朱立倫及張彼得等人隨後一起拿起道具槌子，象徵性打碎夜市等管道所購買的老花眼鏡，並期許所有驗光師們能一同為社會服務而努力。