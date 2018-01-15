檢驗數據異常 3萬盒諾得感冒膠囊將回收

2018-01-15 16:10 中央社 台北15日電



天良公司委託合誠藥廠製造「諾得感冒維他命膠囊」檢驗數據被刪及數據異常，共7批次、3萬盒藥品將全數回收。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook 天良公司的諾得感冒膠囊、諾克感冒液近年多次出包。食藥署今天說，天良公司委託合誠藥廠製造「諾得感冒維他命膠囊」檢驗數據被刪及數據異常，共7批次、3萬盒藥品將全數回收。

天良生物科技公司販售的「諾得感冒維他命膠囊」，2015年才遭衛生福利部食品藥物管理署查出主成分「維他命B2」沒有原料藥許可證，共24批、120萬顆遭下架；去年被發現涉嫌將「諾克治痛感冒液」改標再賣，16萬罐遭查封並移送法辦。

食藥署風險管理組科長謝綺雯今天告訴中央社記者，去年在查核天良生技公司委託製造「諾得感冒維他命膠囊」的合誠藥廠時，發現實驗室的檢驗流程及報告等數據有疑慮，要求在期限內委託第三方實驗室進行檢驗，還未售出的藥品也將暫停出貨，確保安全。

謝綺雯說，檢驗數據相關疑慮包括實驗數據被刪除、檢驗主成分含量數據有異常等，但截至檢驗期限，合誠藥廠都沒有完成委外檢驗。

為此，天良生技公司日前提出回收7批次、約3萬盒「諾得感冒維他命膠囊」，批號包括D1605021、D1508015、D1512005、D1604001、D1412004、D1503008及D1412006。

謝綺雯說，這次藥品回收案屬於「藥物回收處理辦法」的第二級危害程度，即為劣藥或不良醫療器材，但無發生重大損害之虞者，必須在2個月內完成回收，否則將違反「藥事法」開罰新台幣20萬至500萬元罰鍰。