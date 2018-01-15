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把握好天氣！ 彭啟明：1月下旬可能變冷

2018-01-15 07:53聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天各地天氣穩定。記者楊德宜／攝影
今天各地天氣穩定。記者楊德宜／攝影
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天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這周天氣相對晴朗回溫很多，白天的高溫可以到23-25度，早晚溫差大，周三下半天開始，南邊的水氣北上，加上有些東北風南下，還稱不上大改變，但略有些雨勢，溫度稍降一些，但不是很多，這一小波變化約到周五、周六，全台都有機會有些短暫降雨，不過還是以北部東北部迎風面有較高機會。今天清晨低溫已經到11-14度，預計未來幾天每天上升1度，會讓人有非常舒適、像是春天的感覺。

他說，下一波變冷可能要等到8、9天之後，也就是1月下旬，目前的變動空間仍大，包含冷空氣的行經位置及強度，還沒有太高的參考價值，統計上冬天最冷就在1月，也不見得是只有一波的強冷空氣。

這周風向轉變，中南部的風力變弱，彭啟明表示，這對空氣汙染擴散比較不容易，同時也可能有一些境外移入，都墊高空氣汙染物濃度，前兩天高雄已經有明顯的紅害，預測上中南部都有機會到達敏感族群不健康等級，當然有些是霧，在類似這樣穩定溫差大的天氣，西半部容易產生霧，也可能會造成懸浮微粒濃度上升，霧和霾還是不大相同，霧較潮濕，霾較為乾燥，台灣是常常兩者會合一，很難分辨，不是說能見度不好就是空氣汙染，水氣的改變也會造成這些的變化。

中央氣象局說，今天各地天氣依舊穩定、陽光露臉，但水氣較今天增加，除了東半部地區有局部短暫雨，北部地區雲量也會稍微增多，中南部地區則不受影響；而各地氣溫仍持續回升，高溫約22至26度左右，南台灣有機會來到28度，相當溫暖舒適，但夜晚及清晨還是偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約10至13度，南部及花東約12至15度，西半部日夜溫差仍大，注意氣溫變化調整衣著。

低溫空氣汙染

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