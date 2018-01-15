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嘉義濃霧特報！ 吳德榮：今明持續回暖 中南部清晨有霧

2018-01-15 06:40聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今、明兩天持續回暖，白天晴朗舒適。聯合報系資料照
今、明兩天持續回暖，白天晴朗舒適。聯合報系資料照
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中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，目前嘉義有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨各地晴朗風弱，輻射冷卻降溫效應很強；但因冷空氣減弱，平地最低氣溫已大幅回升。今晨平地最低氣溫前3名，已比昨天回升約3至4度，依序為嘉義10.0度、台中10.8度、新竹11.0度。

吳德榮表示，今、明兩天持續回暖，白天晴朗舒適，今天北台灣高溫可升至23度左右，中南部則升至23至24度；明日還有1度左右的升幅；今、明輻射冷卻效應仍很強，導致早晚氣溫偏低，日夜溫差都超過10度以上，要注意穿著調適；清晨容易在中南部產生「輻射霧」也應注意。

他說，周三有一波微弱系統接近，水氣略増，有局部零星降雨的機率；周四至周六東北季風及南方雲系移入，各地白天高溫因雲量增多而下降，早晚低溫因冷空氣弱、又無輻射冷卻反而略回升，日夜溫差縮小；水氣增多，局部降雨的機率大幅增加，轉為濕涼的天氣。周日水氣通過及東北風減弱，天氣短暫好轉、氣溫回升。下周一、下周二另一股東北風，氣溫降、迎風面有局部雨。

氣象局說，今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍較低，日夜溫差大；東半部地區有短暫雨，北部地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。東部、東南部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。中南部地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，請注意。

輻射吳德榮氣象局

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