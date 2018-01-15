把握好天氣 周三變天 各地濕涼

2018-01-15 05:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



寒流減緩，昨起各地回暖。氣象局預報員顏增璽表示，今天西半部高溫有機會到22度到26度，南部還可能到27度。不過，明天清晨中部以北仍有12、13度低溫，要做好保暖。周三過後的天氣大抵是濕涼的天氣，各地都會有降雨情形。

今明兩天回暖，也要把握好天氣。顏增璽表示，周三下半天，有一股東北季風報到，各地溫度屆時會降低，不過，全台低溫在15度以上，相較上一波寒流，溫度是相對比較高。