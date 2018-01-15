用化學看武俠世界 「金刀駙馬」郭靖是土豪?

2018-01-15 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



武俠小說中經常出現黃金打造的武器。「射鵰英雄傳」中的郭靖是「金刀駙馬」，擁有一把成吉思汗送他的金刀。古龍小說「歡樂英雄」中有一位「金大帥」，一生只用純金打造的武器。

不過，大陸作家李開周在新書「誰說不能從武俠學化學」中指出，黃金非常軟，愈是純金打造的武器，愈不具有殺傷力。那些會用純金打造武器的武林高手，肯定是土豪。

他指出，黃金的化學性質非常穩定，不易氧化，不和普通的酸和鹼發生反應，而且密度很大，同等體積時比鐵重了不止一倍之多。用黃金做兵器的好處是不會生鏽。

問題是，黃金太軟了，愈是純金就愈軟，含金量95%以上的金塊，用一枚大頭針就能劃出傷痕，放進嘴裡使勁咬，能在上面咬出淺淺的牙印兒。

硬度這麼小的金屬，若做成子彈，還沒從槍膛裡飛出來就變形了；做成刀劍，對手用鐵鑄的盾牌一擋，它就得捲刃或變彎。

因此，郭靖的那把金刀並非純金打造，只是在刀柄那裡鑲了黃金虎頭，刀身仍然是鋼鐵。《笑傲江湖》中林平之外祖父金刀王元霸的所謂「金刀」，恐怕也是刀柄或刀鞘用金，刀身最多鍍金，不會是純金。