文蛤全年受災、虱目魚慘凍斃…「一年辛勞去了了」

台南市代理市長李孟諺（左）到文蛤池勘災。 記者吳政修／攝影 分享 facebook

昨天氣溫回升，全台最低溫為嘉義縣清晨至六點三度，養殖戶趁著陽光普照，搶收文蛤池凍傷或死亡的混養虱目魚，嘉義縣政府農業處漁業科則協調冷凍廠加班收購虱目魚冷藏。

雖然天氣回溫，但除了台南、嘉義，昨再增雲林也有虱目魚災情。農委會漁業署說，這波受損主要以文蛤混養虱目魚為主。綜觀這兩年，文蛤養殖戶不只夏天因過熱文蛤受害，混養的虱目魚也受寒害，「全年都受災」。

昨天養殖戶除了搶撈死魚，雲林縣台西也忙著補注井水入池，藉以調節養殖水溫；有人還急闢避寒池護魚，以免災害擴大。

嘉義縣議長張明達（左）昨勘查凍死魚。 圖／嘉義縣議會提供 分享 facebook

「一年辛勞，都去了了呀。」漁民向前往勘災的嘉義縣議長張明達抱怨；張穿青蛙裝與漁民在養殖塭撈起凍死魚說，虱目魚寒害，會在這幾天回暖時浮現，要漁民具實申報災情，以利縣府向中央爭取補助。

漁業署副署長黃鴻燕說，專業虱目魚養殖池有兩公尺深，虱目魚能潛入水中，池底夠深可禦寒，但文蛤與虱目魚混養的水池只有六十公分高，虱目魚無處躲。

雲林縣農業處長林慧如說，凍損虱目魚有三成，損失逾千萬元；嘉義縣農業處漁業科說，文蛤池混養虱目魚凍斃，受害面積有七公頃，損失金額七十萬元，縣府已連繫啟動收購機制。

台南市虱目魚凍損集中在北門與七股兩區，多是淺坪型養殖池，損失兩成，漁業損失九百十九萬餘元。代理市長李孟諺昨勘災，要求區公所要加快勘災速度，受害養殖戶可申請現金救助，每公頃九千元。