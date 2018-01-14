長照財源將崩盤？衛福部：對稅收有信心

2018-01-14 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



我國長照財源採稅收制，但遺贈稅及菸稅去年卻只挹注58億元。衛福部認為，稅收挹注是去年6月才實施，且因菸商預期心理囤貨而影響收入，相信今年起能達到330億元收入目標。學者認為，短期內確實看不出影響，但未來若服務量增加，長照恐撐不下去。

衛福部次長、長照司籌備辦公室主任薛瑞元表示，雖未收到財政部的長照財源稅收統計，但去年10月起，該部每個月都會收到財政部轉入的30億元，且每個月都會和財政部對照金額，沒聽說有短絀情況。

薛瑞元認為，若稅收收入少，可能與長照服務法去年6月上路後才正式施行有關。

陽明大學衛生福利研究所教授李玉春表示，菸稅去年6月調漲，法令實施前，許多菸商趕在上半年囤貨，也使得上半年度的菸捐超收。據該所調查，多數菸品去年10月後才漲價，也就是舊菸買完後才漲價，菸稅收入數字會反映較晚。

遺贈稅少收，則可能是因可以在新制上路前，民眾能「合法處理掉」。但李玉春指出，前半年菸捐多，把菸稅、遺贈稅等加入估算後，落差應該不大，「聽到數字差這麼多，有點意外。」

薛瑞元說，若依去年全台長照支出100多億元，今年因長照包裹式支付新制，預估支出200多億元，不過元月還沒過完，也不知道支付新制上路後，一個月要花多少錢。

不過，薛瑞元對長照財源有信心，他認為今年稅收應可達到330億元目標，且他也非常關注婦聯會160億元的長照捐款動向，盼能共同加入運作。

李玉春說，長照２.０是十年計畫，短期內確實沒經費不夠的問題，反而是錢能不能花得出去，而且是不是花在刀口上。但若服務量成長顯著，照服員也留下更多人，「330億元難撐很久，未來仍有隱憂。」