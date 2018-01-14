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精障照顧資源少 民團批：政府不重視社區復健

2018-01-14 20:36聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

民間團體批評，政府只重醫療、不重視社區復健。圖為八里療養院帶領病友學習烘焙情形。...
民間團體批評，政府只重醫療、不重視社區復健。圖為八里療養院帶領病友學習烘焙情形。　圖／報系資料照
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龍發堂群聚感染事件爆發後，政府要求堂眾全數移出。雖衛福部強調有空間安置，但精神障礙者照顧資源僧多粥少，全台慢性精神病患12萬多人，醫療及社區照顧資源卻僅4萬多床。民間團體批評，政府只重醫療、不重視社區復健，無照顧系統接住精障家庭，才是龍發堂持續存在的主因。

精障者精神行為急性發作送醫住院，醫師會視其病況穩定後，轉至慢性病床、日間病房；若更穩定則可回家，白天去社區機構復健，或可選住社區機構。但據統計，國內醫療及社區照顧資源只有4萬多床。

康復之友聯盟榮譽理事長黃敏偉說，思覺失調症依疾病盛行率1%計算，全台應有23萬人，但健保資料庫統計僅12萬多人，不只照顧資源不足，還有許多「消失的病人」。

「這是國人對精障汙名化所致。」黃敏偉說，曾有民間團體要在公寓大廈設精神復健機構，不只管委會杯葛，附近國小校長寫「陳情信」，擔憂孩子遭受病友攻擊。

黃敏偉說，研究顯示，精障者的暴力衝突風險比一般人低五成以上，但社會汙名化將他們和暴力畫上等號，找工作更不易，比肢體障礙或智能障礙者的就業率來得低，「這要他們怎麼在社區生存？」

伊甸基金會活泉之家主任廖福源說，車禍受傷需復健，精障患者吃藥後也須找回失去的生活能力。但很多患者出院後因無支持系統，找不到工作、回不了社區，當反覆入出院、精神行為亂到家屬、看不到未來，龍發堂當然成了選項。

伊甸基金會活泉之家社工師郭可盼批評，政府投入社區照顧資源的費用太少，審視健保費在精神科的分配，57%用於住院，42%用於門診，僅1%用於社區復健，「難道政府以為患者吃藥住院就好了，社區不重要嗎？」

郭可盼說，長照２.０服務對象雖已納入失能身心障礙者，但精障者很難申請到居服員，重擔仍是家屬自己扛。若將精障者功能喻為光譜，能被精神復健機構收留者多為功能中等，功能太好的人不願被留，功能太差者則是機構不願收。

郭可盼說，挹注照顧資源及家庭支持系統不難，端看政府願不願做。黃敏偉說，衛福部應找公有閒置空間，打造社區精神復健機構，勞動部應協助病友一般性或庇護性就業，教育部應從小教導國人認識精神障礙疾病、去汙名化。

精障照顧一堆問號。衛福部心口司長諶立中坦言，精障照顧資源不足，今年起將陸續增聘300名社區關懷訪視員，追蹤病人服藥情況、連結社福資源，另建構家屬服務專線，教導家屬如何照顧病人。至於醫療或社區機構床位數是否該增加？他說，應想辦法讓患者「回家」，避免病情惡化更重要。

精神障礙者照顧資源。 圖／記者鄧桂芬翻攝
精神障礙者照顧資源。 圖／記者鄧桂芬翻攝
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